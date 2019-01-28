亞諾法肺腺癌體外診斷試劑 Nippon Kayaku於日獨家供銷

2019-01-28 15:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



亞諾法（4133）今（28）日宣布，與Nippon Kayaku公司就日本肺腺癌市場，完成簽署體外診斷試劑ACTN4獨家供應與銷售協議；亞諾法提到，化學治療藥物之生物標誌物臨床開發難度極高，ACTN4的成功開發，將成為傳統化療（如Uracil 和 5-FU）具劃時代意義的預測性生物標誌物。

亞諾法開發中的ACTN4 螢光原位雜交探針（FISH; fluorescent in situ hybridization）輔助性化學治療藥物 Tegafur／Uracil，也稱為 UFT（Uracil 和 5-FU）之預測性生物標誌物，可做為輔助治療第一期非小細胞肺腺癌(NSCLC)患者。

目前已由日本GeneticLab CRO展開ACTN4臨床試驗，肺癌患者檢體樣本由日本醫科大學附屬醫院、日本國立癌症中心和東京醫科大學附屬醫院提供。

一旦完成並確定第一期非小細胞肺腺癌臨床試驗與臨床效益，亞諾法計劃對第二期和第三期肺腺癌患者進行後續ACTN4臨床試驗，評估做為肺癌復發的風險指標。對於經傳統化療失敗的患者，其醫生在評估是否選擇PD1 / PD-L1免疫療法時，將獲得更充足的參考資訊。

亞諾法已先完成與日本選任製造販賣業者（dMAH）Nippon Kayaku獨家銷售協議的簽署，未來一旦符合臨床試驗法規監管要求，產品得以正式上市後，將履行此協議，由亞諾法負責台灣的ACTN4螢光原位雜交探針GMP生產製造，Nippon Kayaku則負責在日本醫藥品醫療器械總合機構，對產品銷售製造的指導監管下，負責包裝標示與產品銷售。

日本醫藥品醫療器械總合機構或其第三方指定者將定期對亞諾法ACNT4生產設備環境與製造過程進行審核。簽約對象Nippon Kayaku為日本上市公司，主要營業項目為從事機能性化學品、藥品、安全系統和農用化學品的生產。亞諾法今日股價收29.4元，上漲1元。

化學治療藥物之生物標誌物臨床開發難度極高，ACTN4的成功開發，將成為傳統化學療法（如Uracil 和 5-FU）具劃時代意義的預測性生物標誌物。

此外，在日本國家醫保政策下，低輻射劑量電腦斷層肺癌篩檢的廣泛應用，有助於更多腫瘤體積小的初期肺癌患者可被早期診斷，這將成為ACTN4的潛在市場機會。

而日本以外地區，亞諾法計劃將ACTN4技術專利移轉授權至中國、美國、歐洲和其他亞太國家的分子診斷公司，以進一步擴大ACTN4市場。

亞諾法已取得主要國家的ACTN4知識產權專利布局，若順利取得日本ACTN4 體外診斷試劑的核准，將可更奠定專利移轉授權的利基。