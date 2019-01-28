大同股東：越南廠神秘交易資訊公告不明 遭罰5萬元

2019-01-28 15:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



大同公司。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 大同公司（2371）股東今（28）日表示，有關出售子公司大同越南廠100%股權案，因所公告重大訊息未完整揭露與大陸買家簽訂合約重要資訊，交易所於上周末對大同開罰5萬元。

大同股東呼籲「台灣公告資訊不應少於大陸公告資訊；台灣股東知的權利，不應少於大陸股民」，並呼籲金管會應依證券交易法，要求大同公司應儘早補充公告，不要讓台灣股東資訊落後一大截。

大同是在107年12月27日公告，將以美金2,080萬元，新台幣6.41億元，出售大同越南有限責任公司（大同越南廠）100%股權，預計稅後處分利益約4.05億元，交易對象為美家投資（香港）有限公司。

大同股東指出，該香港公司於107年10月24日成立，迄公告交易日僅設立二個月，且股本竟僅港幣1萬元。美家投資（香港）有限公司唯一股東為中國大陸浙江恆林椅業股份有限公司，浙江恆林椅業於上海證券交易所掛牌僅1年，代號為603661。

更重要的是，早在107年11月27日浙江恆林椅業就已經公告投資越南；而12月27日大同公告沒有揭露該項交易合約重要條件內容及可能不確定性風險，大同出售「大同越南公司」給買方浙江恆林椅業買賣交易條件，根據浙江恆林椅業公告內容。

一、代辦機構收受美家投資之收購許可必要文件後三個月內，若未取得越南當地主管機關核發之收購許可，美家投資公司有權終止，大同公司應返還美家投資已支付之所有金額。

二、代辦機構收受美家投資之辦理執照變更必要文件後6個月，取得越南當地主管機關核發之修改後ERC企業註冊登記證書、IRC投資登記證，每延遲1日，大同公司應給付美金2萬元之逾期違約金，延遲超過二個月，美家投資有權終止，大同公司應返還美家投資已支付之所有金額並支付逾期違約金。

三、美家投資無法於簽約日起30日內點交或完成資金審批作業，大同公司有權終止並返還美家投資已支付所有金額。

此外，對大同越南公司原始投資金額高達新台幣9.33億元，並有5.26億元之應收帳款債權仍在辦理轉增資程序，合計實際投入14.59億元，賣出價格6.41億元，明明大虧卻公告「預計稅後處分利益約4億餘元」，故意利用會計原則誤導投資人。

早在107年11月27日浙江恆林椅業即公告「將透過美家投資公司於越南寶鵬擴大工業區成立浙江恆林越南家具有限公司，投資金額美金4800萬元，建設辦公及民用家具生產基地，符合國家一帶一路戰略方向」。

107年12月28日該公司又公告「為加快海外市場布局，通過收購股權方式在越南進行投資，於27日與大同公司簽訂股權轉讓協議，出資美金2,080萬元購買大同持有之大同越南公司100%股權」。大同越南公司之實收資本相當於美金5010萬餘元，該案交易金額美金208萬元。

浙江恆林椅業公告明確指出：「購買價格主要依據大同越南持有的相關土地使用權證書項下之丈量面積240,000平方公尺土地，以及隨附於土地丈量面積上之61864.91平方公尺工廠（即24甲土地及1萬8713坪廠房）。」

大同股東無奈的表示，相較台灣大同公司重大訊息處分價格僅公告「買賣雙方議定，且我方以獨立評價機構出具股權鑑價報告，及會計師事務所出具價格合理性意見書為參考依據，董事會為決策單位」，為何大同未向全體股東充分揭露相關資訊？交易價格及條件之決定是否有什麼隱情？大同公司三位獨立董事有切實忠於職務，完全瞭解大同越南廠這項交易詳情及不確定的風險嗎？實在應該出來對股東交代清楚。