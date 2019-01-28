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台股封關倒數 分析師：抱股過年可選光纖、IC載板

2019-01-28 12:10經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

距離狗年封關僅剩兩天，元月行情持續延燒，台股在半導體、5G概念股帶動下，今（28）日盤中觸及萬點關卡。市場分析師表示，想抱股過年可鎖定利基趨勢型或5G題材股，看好IC載板、光纖族群可望旺到金豬年後。

台股將在30日封關、休市七個交易日，台積電ADR上周五隨美股上揚漲1.3%，激勵加權指數開盤隨即躍上萬點關卡，為2019年首次突破萬點。

觀察盤面表現，以電子股擔綱多頭主力，包括IC載板族群的欣興（3037）、南電受惠於產能吃緊未緩解，盤中漲幅達4%及1.8%；光纖通訊也在整理後轉強，包括華星光、光環、波若威盤中漲幅介於4.5～2.7%間。

除了5G概念股表態上攻外，半導體、被動元件、矽晶圓等族群也在封關前走出一波上升行情，族群指標股台積電、創意、義隆、環球晶、上銀、亞德客、國巨、華新科，均穩守紅盤之上，行情動能不減。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台股在封關前走出上升波段，5G概念股也在拉回整理後出現轉強，今日表現強勢的5G族群包括IC載板及光纖通訊股，主要受惠廠商好今年5G商轉、人工智慧與高效運算等產品將迅速成長，部分廠商今年將陸續量產5G網通設備所需之電路板或IC載板，因其尺寸較大、層數較多、線路設計複雜、技術層次高，可有效提升產品平均售價。

日盛投顧總經理李秀利則表示，今日盤面焦點族群包含5G、半導體、漲價概念股。光纖通訊族群近期在政策帶動下，逐漸開花結果，NCC表示5G執照至少發放三張，預期在封關前仍有一波漲勢。

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