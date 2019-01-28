慧智基因曼谷設第一個海外子公司 建立基因檢測實驗室

2019-01-28 10:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



慧智基因（6615）前進東南亞市場，公司宣布在泰國曼谷成立第一個海外子公司，建立基因檢測實驗室，深耕當地市場。慧智基因總經理洪加政表示，曼谷位於東南亞的中心位置，既可經營泰國本地巿場，也能針對東南亞潛在巿場，如鄰近的寮國、柬埔寨、越南、印尼等進行開發與交流，目標擴展未來更大的基因檢測巿場。

洪加政表示，泰國曼谷子公司針對泰國孕婦檢測市場，提供非侵產前染色體篩檢與全方位複合式晶片檢測，並針對美國婦產科學會（ACOG）和美國醫學遺傳學會（ACMG）指引，提供多種帶因者基因檢測，如SMA脊髓性肌肉萎縮症基因篩檢、X染色體脆折症基因篩檢等。另外，也為常見的基因疾病，如小胖威利症、天使症候群、裘馨氏肌肉萎縮症、血友病等，提供快速的篩檢平台。

洪加政表示，癌症基因檢測也是慧智基因泰國曼谷子公司的目標，未來將在泰國推出慧智癌監控+、慧智癌標靶+、癌追蹤、癌篩檢與癌掃描等，只要抽血10～20cc，癌症患者可比傳統影像提早188天及早發現癌症蹤跡，協助臨床醫師找到最好的治療方法，而非癌症患者則可得知自己是否已有癌症基因，希望將台灣的成功模式複製到泰國市場。

慧智基因執行長蘇怡寧表示，慧智基因本身掌握關鍵分析技術，並具備自主研發實力，同時透過與原廠合作，更發展出新一代的分析系統。

因此，當很多人忙著把檢體送出台灣去檢測，但慧智卻忙著把檢測技術移植到國外。對於海外策略，先前是將檢體送回台灣，現在將逐步在當地建立實驗室，深耕當地市場。泰國是第一個海外據點，未來更積極擴大東南亞市場。