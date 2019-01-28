親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

王浩宇爆料陳思宇人緣差被當測試工具 柯文哲嗆：他是誰？

理科太太不專業？當「科學傳播」成「打臉大戲」

慧智基因曼谷設第一個海外子公司 建立基因檢測實驗室

2019-01-28 10:58經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

慧智基因（6615）前進東南亞市場，公司宣布在泰國曼谷成立第一個海外子公司，建立基因檢測實驗室，深耕當地市場。慧智基因總經理洪加政表示，曼谷位於東南亞的中心位置，既可經營泰國本地巿場，也能針對東南亞潛在巿場，如鄰近的寮國、柬埔寨、越南、印尼等進行開發與交流，目標擴展未來更大的基因檢測巿場。

洪加政表示，泰國曼谷子公司針對泰國孕婦檢測市場，提供非侵產前染色體篩檢與全方位複合式晶片檢測，並針對美國婦產科學會（ACOG）和美國醫學遺傳學會（ACMG）指引，提供多種帶因者基因檢測，如SMA脊髓性肌肉萎縮症基因篩檢、X染色體脆折症基因篩檢等。另外，也為常見的基因疾病，如小胖威利症、天使症候群、裘馨氏肌肉萎縮症、血友病等，提供快速的篩檢平台。

洪加政表示，癌症基因檢測也是慧智基因泰國曼谷子公司的目標，未來將在泰國推出慧智癌監控+、慧智癌標靶+、癌追蹤、癌篩檢與癌掃描等，只要抽血10～20cc，癌症患者可比傳統影像提早188天及早發現癌症蹤跡，協助臨床醫師找到最好的治療方法，而非癌症患者則可得知自己是否已有癌症基因，希望將台灣的成功模式複製到泰國市場。

慧智基因執行長蘇怡寧表示，慧智基因本身掌握關鍵分析技術，並具備自主研發實力，同時透過與原廠合作，更發展出新一代的分析系統。

因此，當很多人忙著把檢體送出台灣去檢測，但慧智卻忙著把檢測技術移植到國外。對於海外策略，先前是將檢體送回台灣，現在將逐步在當地建立實驗室，深耕當地市場。泰國是第一個海外據點，未來更積極擴大東南亞市場。

泰國東南亞癌症
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

法人重倉股 把握封關前最後布局時刻

2019-01-28 08:42

狗年剩3個交易日 台股力拚萬點封關

2019-01-28 08:26

今日台股盤前重點掃描

2019-01-28 07:21

上市櫃協會設南區分會 南六董座黃清山任會長

2019-01-28 00:06

面板失色 雙虎獲利劇減

2019-01-27 23:55

法人：面板廠Q1盈餘將壓縮

2019-01-27 23:54

台股封關前 再戰萬點

2019-01-27 23:40

台股封關行情 看三關鍵密碼

2019-01-27 23:30

暖商機受惠股／東元、統一超 法人狂敲

2019-01-27 22:51

暖商機受惠股／喬山 接單暢旺

2019-01-27 22:51

暖商機受惠股／廣越、光隆 拉貨強勁

2019-01-27 22:51

暖商機受惠股 熱力四射

2019-01-27 22:51

暖商機受惠股／聲寶、三洋電 營運補

2019-01-27 22:51

一周盤前解析／PCB、網通、手機元件 吸睛

2019-01-27 22:38

塑化股利多 買點浮現

2019-01-27 22:38

獲利展望佳族群 亮點

2019-01-27 22:38

低基期股 人氣強強滾

2019-01-27 22:38

永豐金證權力出擊 獲獎

2019-01-27 22:38

蔡明彥專欄／抱股過年…選高殖利率股

2019-01-27 22:36

就市論勢／生醫、車電、5G 搶鏡

2019-01-27 22:33

台股技術指標／節後 紅包行情也受期待

2019-01-27 12:56

外資搖尾 台股狗年封關「旺」萬點

2019-01-27 12:56

就市論勢／網路設備營建 吸睛

2019-01-25 23:58

上櫃權證熱 寫三紀錄

2019-01-25 23:56

台積電營收恐迎十年首度衰退 該逢低入手嗎？

2019-01-25 09:48

台積電神助攻 台股封關日收紅機率高

2019-01-25 09:14

1500頁關鍵報告透露賺錢密碼 找出5大黃金產業

2019-01-25 08:11

謝金河：台股進入「食無味」行情

2019-01-24 13:23

就市論勢／IC設計、光通訊 題材熱

2019-01-23 23:43

法人靜待法說釋趨勢 大立光股價漲勢稍歇

2019-01-10 11:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48

正視誠美材的公司治理問題

2019-01-25 16:53

世界上最寶貴的資源 數據價值超越石油

2019-01-23 11:05
看更多

熱門文章

台股封關行情 看三關鍵密碼

2019-01-27 23:30

面板失色 雙虎獲利劇減

2019-01-27 23:55

獲利展望佳族群 亮點

2019-01-27 22:38

全新今年營運 倒吃甘蔗

2019-01-27 22:28

法人：面板廠Q1盈餘將壓縮

2019-01-27 23:54

今日台股盤前重點掃描

2019-01-28 07:21

台股封關前 再戰萬點

2019-01-27 23:40

手機大咖攻印 帶旺台廠

2019-01-27 22:27

權證教戰／長假 留意時間價值遞減

2019-01-27 12:56

台股技術指標／節後 紅包行情也受期待

2019-01-27 12:56

暖商機受惠股 熱力四射

2019-01-27 22:51

小米插旗中台灣 英業達樂

2019-01-27 22:26

狗年剩3個交易日 台股力拚萬點封關

2019-01-28 08:26

手機廠雙品牌策略 通吃高低階市場

2019-01-27 22:27

塑化股利多 買點浮現

2019-01-27 22:38

從期貨看現貨／抱股過年 壓力大減

2019-01-27 12:56

外資搖尾 台股狗年封關「旺」萬點

2019-01-27 12:56

國建四大新案 今年交屋

2019-01-27 22:32

朋程逆勢衝 營收拚倍增

2019-01-27 22:28

興櫃六悍將 帶頭衝鋒

2019-01-27 22:35

橘子出招 卡位春節商機

2019-01-27 22:35

朋程董座大手筆…4.7億元股票將信託 專款照顧員工子女

2019-01-27 22:29

封關前重返萬點！台積點火台股早盤以10,006點開出

2019-01-28 09:15

AI程​式交易完勝人類 獲得群益期全球交易大賽冠軍

2019-01-28 10:14

暖商機受惠股／東元、統一超 法人狂敲

2019-01-27 22:51

德意志首次評等元太 目標價喊45元

2019-01-28 09:43

台股開盤漲36點 封關前站回萬點大關

2019-01-28 09:12

全新、穩懋 押逾90天期

2019-01-27 22:43

三發地產推案 重押南台灣

2019-01-27 22:32

一周盤前解析／PCB、網通、手機元件 吸睛

2019-01-27 22:38

遠百旗下愛買展食力 營運熱

2019-01-27 22:30

蔡明彥專欄／抱股過年…選高殖利率股

2019-01-27 22:36

為升、南亞科 瞄準價平

2019-01-27 22:42

台驊擴版圖 多元進擊

2019-01-27 22:32

上市櫃協會設南區分會 南六董座黃清山任會長

2019-01-28 00:06

期貨商論壇／輕原油期 可布局

2019-01-27 22:32

程泰董座楊德華打天下 有四大堅持

2019-01-27 22:30

元太股價向上跳空 早盤漲逾5%

2019-01-28 09:52

經典手遊改版 智冠吃補

2019-01-27 22:35

宏達電帶量走升 早盤股價大漲8%

2019-01-28 10:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top