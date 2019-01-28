今日台股盤前重點掃描

2019-01-28 07:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



一、台股封關行情 看三關鍵密碼

近期台股走勢強勁，市場瀰漫「紅包行情」偏多氣氛，法人提醒，多頭續航力能否延續至本周三（30日）狗年封關日，端看本周美股重量級企業財報周釋出的財務數字與展望、美中貿易戰磋商進展，以及美國FOMC會議等三大關鍵密碼。

二、生技獨角獸 募資掛牌有解

金管會拍板今年第1季開放基石投資人，鎖定大型無獲利公司及有工業局同意函的科技事業兩大類事業，募資規模20億元以上的IPO案件，可引進基石投資人，以增強市場信心、順利籌資，此舉有助吸引獨角獸及生技事業在台掛牌。

三、面板失色 雙虎獲利劇減

面板價格跌跌不休，雙虎上季毛利率同步面臨10%保衛戰，下探近年單季低點，全年表現也將大為失色，友達去年獲利恐年減約六成，群創全年獲利更面臨大減近九成的命運。友達明（29）日將舉行線上法說會，董事長彭双浪釋出的營運展望，成為市場觀察顯示器產業鏈後市發展的風向球。

四、和碩東南亞布局元年 啟動

因應美中貿易戰潛在變數大，和碩今年資本支出雖相對保守，但仍啟動「東南亞布局元年」。和碩總經理廖賜政昨（27）日表示，旗下印尼巴淡島（ Batam）工廠的網通產品本月正式出貨，現正評估越南、印度設廠，最看好印度市場潛力。

五、台苯經營權之爭 周四決戰

台苯經營權之爭本周四（31日）最後決戰，雙方動作依舊不斷，在親市場派的董事長吳怡青策動下，台苯上周再度召開臨時董事會，討論變更印鑑管理辦法，以掌控公司重訊發布等主導權，並彰顯董事長權力。

六、台企銀ROE飆11% 冠公股銀

八大公股行庫2018年獲利績效，一銀與台企銀受惠盈餘成長，股東權益報酬率（ROE）衝上10%以上，台企銀更達到11.27%，稱冠八大公股行庫，資產報酬率（ROA）則以公股獲利王兆豐銀最佳，公股行庫普遍獲利績效成長，今年股利配發成長可期，有利股東與國庫收益。

七、暖商機受惠股 熱力四射

近期北美、加拿大、北歐、日本等地飽受極地寒流所苦，美東更創下破紀錄低溫，台灣地區已發布低溫特報，全球啟動一波抗寒大作戰，引動「暖商機受惠股」成為近期台股盤面交投亮點。