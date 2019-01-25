上證站上2,600點 陸股ETF價量創一個月高點

2019-01-25 20:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



全球主要股市本周普遍收紅。 歐新社 分享 facebook

全球股市持續元月行情，主要股市本周普遍收紅。在台掛牌的ETF中，本周以陸港股正向、原油正向、台股正向ETF漲幅最突出。美元較強，黃金、日圓正向ETF走弱。

陸股槓桿ETF價量俱揚，都創一個多月以來新高，主要受惠於美中貿易談判持續進行，陸股維持多頭行情，上證指數勉力站上2,600點，本周小漲0.2%。

本周ETF漲幅前五名都是陸港股ETF，以元大滬深300正2（00637L）全周上漲4.3%最多為冠軍，二到四次依次為國泰中國A50正2漲4.2%、富邦恒生國企正2漲4.1%、富邦上証正2漲4.1%、FH香港正2漲3.4%。

台股受惠於全球多頭行情，雖然只剩三天就封關，但加權指數全周仍漲1.3%，離萬點只有約30點的差距。相關ETF中，元大台灣50正2、富邦臺灣加權正2、群益臺灣加權正2本周全都漲3.1%，國泰臺灣加權正2也有3%的漲幅。

就台股技術面來說，群益金鼎證券指出，農曆年前萬點壓力依舊沉重，目前台股續作震盪整理，短線待各均線靠攏糾結，將再隨量能放大往上墊高。

油價持續受惠於減產效應，原油ETF跟著漲。元大S&P原油正2本周漲3.2%，在所有ETF漲幅排第六名。美元走強，元大S&P黃金正2全周跌1.6%，元大S&P日圓正2跌0.8%，元大道瓊白銀、國票道瓊銅也都收黑。

陸股槓桿ETF交易量穩穩稱王。以25日來說，元大滬深300正2以22.9萬張持續遙遙領先，其次是元大台灣50反1的近9.5萬張、富邦VIX的7萬張、富邦上証正2的近4.2萬張、元大S&P原油正2的4萬張。