狗年將封關 台股衝刺周線收紅

2019-01-25 17:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



台股衝刺周線收紅。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook

距離農曆年封關僅剩3個交易日，台股25日在半導體龍頭ADR大漲領軍下，指數開高走高，盤中一度觸及9,980點，加權股價指數終場上漲92.49點，漲幅為0.94%、收在9,969.61點、成交值新台幣1,117.04億元，是1月10日以來，再度出現1,000億元以上量能，元月行情除了第一周收黑外，周線已經連3紅，台股距離重返萬點只有一步之遙。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美國企業財報陸續公布，美國半導體類股在財報行情加持之下，引領費城半導體指數、標普500指數與那斯達克指數同步收紅，台股相關供應鏈也同聲慶賀；此外，25日整體亞股氣氛不俗，亦帶動台股表現。

廖哲宏進一步指出，美國近期面臨的「政府關門」問題進入國會協商階段，美中貿易紛爭情勢也逐漸緩和，再加上近期聯準會（Fed）放送「鴿」聲，也讓全球股市的資金行情發酵；且美國進入財報季，獲利表現多數優於預期，諸多正面利多加持之下，台股接下來持續可期。

回到基本面，廖哲宏認為，蘋果手機需求疲軟，半導體進入庫存調整已經成為「市場共識」，科技股上半年樣貌將愈來愈明晰，接下來，除了半導體、光學龍頭股將左右盤勢，總體而言，AI、雲端、車用電子、物聯網及5G持續是盤面亮點。

距離狗年封關僅剩最後3個交易日，外資近期卻出現持續回補的力道，不但在現貨市場買多於賣，在台指期及台指選擇權也都握有高水位的多單部位，在全球股市都出現元月行情的效應下，廖哲宏分析，短期看來，市場氣氛有轉趨樂觀的跡象，儘管蘋果銷售數據不如預期，對蘋概股而言，不失為利空出盡，台股上半年的波動仍不可小覷，但波動的時候反而不失為主動式台股基金不錯的布局時點，投資人亦可定期定額，降低進場的擇時風險