日盛投信：市場氛圍偏樂觀 操作順勢而為

2019-01-25 17:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



日盛精選五虎基金經理人林佳興表示，受到晶片股財報行情激勵，美國半導體類股1月24日勢不可擋，費城半導體指數上漲5.73%，激勵周五台灣半導體族群股價轉強，帶領大盤跳空站上9900點之上，並創下波段新高9969.61點，資金往電子移動，傳產表現相對弱。

林佳興表示，市場慢慢接受上半年半導體產業表現不佳情形，然因預估全年度表現仍有正成長的機會，在此推估下，下半年產業表現將可望好轉。

林佳興表示，現階段利空不跌，可以利空出盡解讀，市場氛圍好轉，美股呈V型反轉，操作建議順勢而為。封關前內資因資金需求，盤面較大賣壓將出現在下周，可觀察包括散熱族群在內的中小型主流股，這些人氣指標股是否出現拉回，而封關日當周買盤可望由外資及國內法人撐盤。

林佳興分析，產業方面，5G、server、傳輸晶片、AI概念、休閒概念股等。5G2H19年將步入商轉，相關PCB、網通、手機元件可關注；英特爾2019年底將推出10奈米製程新平台Ice Lake，美商超微（AMD）於第二代平台EPYC也將採用PCIe Gen4，相關傳輸晶片廠可望受惠；人工智慧（AI）相關案件今年開發量持續提升，客製化晶片設計服務廠營運可望提升。