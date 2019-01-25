外資今買超158.31億 最愛晶圓雙雄、面板雙虎、金控股

2019-01-25 17:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股紅包行情發威。 聯合報系資料照 分享 facebook

台股紅包行情發威，今(25)日大盤指數收漲92.49點，周線連3紅，創今年來高點，外資買氣回流成重要推升動能，統計單日買超高達158.31億元，本周合計買超253.06億元，今日買超前十大個股中，晶圓雙雄、面板雙虎、金控股、傳產龍頭股都入列，緯創高居買超首位，大買25107張、其次為友達、中信金。

台股今日由權王台積電（2330）領軍半導體向上衝關，一度上攻至9,980.08點，終場以9,969.61點作收，上漲92.49點，成交量能增至1,117.04億元，周線上漲133.55點，漲幅1.36%；三大法人全數買超，合計買超192.05億元，尤以外資單日大買158.31億元居冠。

統計外資已連續買超7天，本周以來合計買超253.06億元，今年買超則達318.62億元，今日大買158.31億元，推升大盤指數朝萬點叩關，以買超前十名個股來看，外資買盤布局權值股，緯創高居買超個股冠軍，友達其次，買超張數為20884張，第三名則是中信金，買超19515張。

其次進榜依序為華邦電、聯電、台積電、群創、元大滬深300正2、中鋼及華南金；台積電今日以226.5元開高，一度拉升至227元，終場收226元，上漲3.5元，漲幅1.57%，外資買超15831張，連續第2天買超，本周買超居多，合計買超24341張。

另外，買超第十一到二十名中，金控股居多數，包括永豐金、台新金、合庫金、開發金等4檔入列，金控股仍是外資持續加碼的標的。