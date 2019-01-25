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經濟解析／蘋果財報兩個關鍵看點 蘋概股處變不驚

2019-01-25 15:44經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

蘋果iPhone今年恐怕不會有好消息，但對台灣蘋概股來說影響不大。 路透
蘋果iPhone今年恐怕不會有好消息，但對台灣蘋概股來說影響不大。 路透
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蘋果2019會計年度第1季（截至去年12月底）財報預計在美國時間1月29日（台灣時間1月30日）公布，全球法人高度關注今年初財測預警的符合程度、及接下來展望等兩大關鍵；法人坦言，蘋果iPhone今年恐怕不會有好消息，但對台灣蘋概股來說，利空的衝擊早已反應，預估影響不大，倒是MWC概念股有機會趁勢崛起。

蘋果去年上市的iPhoneXS/XS Max/XR系列手機的銷售不如預期，加上美中貿易戰的影響，中國市場的銷售不佳等因素影響，蘋果今年初無預警的宣布下修財測營收數字，從原本預估當季營收約890～930億美元，毛利率38～38.5%，下修至單季營收約840億美元，毛利率約38%。

蘋果去年市值一度突破1兆美元，但在iPhoneXS系列及iPhoneXR銷售不如預期，砍單頻傳，法人也下修出貨量預估，造成股價反轉下挫，失掉市值王的寶座，同時讓市場震驚的是，今年一開年就丟出下修財測營收及毛利率的震撼彈，連帶拖累相關蘋果概念股的營運及股價表現。

蘋果在去年就宣布，從這一次財報公布開始，將不再對外釋出包括iPhone等產品的出貨數字，因此，月底公布財報時，實際的營運數字是否與財測預警的數字符合，及對接下來的財測預估，是全球法人、投資人都高度關注的關鍵。

法人坦言，今年蘋果iPhone很難有好消息，除非有新的應用，才會帶動供應鏈的表現，否則，以目前流出的訊息來看，iPhone並不會在今年推出5G版的手機，加上手機價格居高不下，消費者的換機需求仍然保守居多。

至於對蘋概股的衝擊，法人認為應該不大，因為相關的利空早已反應，除非所公布的財報及財測數字較市場預期的更差，但目前初估，財測應與過去幾年的季減幅度相當；甚至也有證券分析師認為，蘋概股可望再上演一波利空出盡的表現。

證券分析師黃漢成指出，蘋概股包括大立光、台積電都已出現利空出盡的走勢，股價反彈走高，接下來，可以關注其他已有底型出來的蘋概股。

法人指出，相較於蘋概股陷入的窘境，反倒可以關注非蘋陣營新機的表現，預期非蘋手機將在MWC露臉，以華為來說，市場預估去年智慧手機出貨上看2億支，挑戰蘋果全球第二的地位，今年有機會擠下蘋果，晉身全球第二大手機品牌。

隨著蘋果及非蘋陣營市占率的消長，MWC概念股更值得關注，尤其是非蘋新應用，包括TOF鏡頭、屏下指紋辨識、全面屏滲透率提高等，相關台廠供應鏈可望受惠。

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