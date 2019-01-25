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賽靈思展望佳 台系供應鏈台積電、先豐有望受惠

2019-01-25 10:47經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

賽靈思財報與展望優於市場預期。路透
賽靈思財報與展望優於市場預期。路透
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美國可程式邏輯閘陣列（FPGA）大廠賽靈思（Xilinx）24日發布財報，因財報與展望優於市場預期，股價大漲逾18%。

賽靈思公布營收8億美元，季增5%，年增14%，超出分析師預估的7.7億美元。賽靈思淨利2.39億美元，EPS 0.93美元，優於市場預估的EPS 0.85美元。

賽靈思財測營收展望，介於8.15億～8.35億美元，亦優於分析師預估的7.75億美元。使賽靈思股價大漲18.44%，為費城半導體指數漲5.73%（67.97點），收1,253.91點的主要原因之一。

台新投顧認為，賽靈思受惠雲端計算數據中心的發展，與適用於AI和 5G 無線網路的產品，2018年至今四大產品線營收比重為Data Center 22%，車用、廣播與消費性16%YoY，通訊類34%YoY，工業、航太與國防27%。

其中，Data Center成長年增14%，車用、廣播與消費性成長年增20%，通訊類成長年成長41%，工業、航太與國防成長17%。

因目前產業將進入5G的硬體升級週期，在基地台部分將大量採用的FPGA晶片，搭上未來適用AI少量多樣的產品將陸續推出，長期發展趨勢看好。

在台系相關供應商以台積電、景碩與賽靈思合作較為密切，其中台積電在先進製程持續支援FPGA的晶片發展，景碩則提供Xilinx FPGA IC基板，佔景碩營收比重約6%，而先豐受惠5G基地台建置營運展望亦保持樂觀。

法人認為，在賽靈思優於預期的展望下，可望帶動台積電與先豐的2019的獲利表現。

台積電營收
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