外資轉進櫃買 指數創波段高站上半年線

2019-01-24 22:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 盧宏奇 ╱即時報導



台股農曆年封關在即，外資未選擇退場觀望，反而轉戰中小型股為主的櫃買市場，本周連4買，是元月以來首見，推升櫃買指數今（24）日站上半年線，創波段新高，頎邦、穩懋等半導體股，以及浩鼎為首的生技族群扮演衝關要角。

台股自去年10月下旬反彈以來，櫃買市場表現優於集中市場，投信等內資進場承接錯殺的中小型股為主要關鍵；隨農曆年封關日接近，內資操作轉趨保守，反觀外資本周出現連四買，總計買超44.2億元，是櫃買指數攻上半年線的重大功臣。

根據統計，本周外資在櫃買市場主要買超標的包括穩懋、頎邦、元太、立端、國統、群聯、美時、晟德、兆利、浩鼎等，買超張數在890張至8,082張不等，其中有7檔今天漲至波段高點，顯然外資對於後市偏向樂觀，開始押寶農曆年後開紅盤行情。

統一投顧董事長黎方國認為，近期美中貿易協商、美國政府停擺、英國脫歐等利空，並未直接影響基本面，只衝擊投資人信心而非投資行為，雖然買盤不願追高，卻勇於低接，加上籌碼相當乾淨，使指數呈現驚驚漲格局，建議買進去年獲利佳的高殖利率股抱股過年。

大型投顧分析，量能不出導致台股淺水無大魚，近期櫃買市場仍為操作重點，上檔半年線反壓能否有效突破值得關注，基期較高的中小型網通族群利潤小、風險高不建議追價，M31 蜜月行情帶來活水的IC 設計族群，以及生技、光學、工具機、車用族群短線可留意。