證期局：台灣50ETF連結基金可望為首發ETF連結基金

2019-01-24 17:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



金管會證期局局長王詠心指出，第一檔台股ETF連結基金預計6月上旬問市，台灣50ETF連結基金可望為首發基金。

「ETF連結基金」跟在集中市場掛牌的ETF有何不同? 王詠心表示，「ETF連結基金」在銀行通路銷售，主要是提供未在券商開戶的投資人申購，並可以定期定額方式申購。

王詠心指出，「ETF連結基金」經理人費用不收，但保管費要收，績效會有略有差距，但投資人不需要再多辦一個證券存摺，在銀行通路就可以買到台股ETF。

王詠心指出，目前先以台股ETF連結基金作為試行標的，未來也考慮開放海外ETF連結基金。

民眾買賣ETF有三種管道，一是透過參與證券商在初級市場進行申購贖回，但最低交易門檻為一籃子(500張)申贖，買賣金額較為龐大，多為資金雄厚機構法人所使用。

二為像股票買賣一般的次級市場交易，這也是一般投資人最常使用管道，需有股票交易帳戶，且受限股票市場最小交易單位為1張(1,000股)限制。

三是透過銀行指定用途信託或證券商財富管理帳戶購買，但除了成交價格會因為在不同通路下單而異，且需要再額外支付手續費等交易成本，其委託管理的作業及程序，可能較一般共同基金申贖複雜。

金管會在去年10月開放投信業者可以募集，單一連結所經理台股ETF的連結基金(即ETF連結基金)，成為新的投資ETF方式。