親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

海外投資熱 永豐金證春節複委託24小時交易不打烊

2019-01-24 16:27經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

海外投資動能發威，2018年全年複委託交易以2.23兆元再創歷史新高紀錄，永豐金證券總經理江偉源表示，個股、ETF、債券是複委託跨足海外的三大投資產品，投資人在國際市場與產品標的獲得更多的選擇配置及風險分散，加上全球即時資訊取得容易，預期2019年的複委託交易蓬勃成長可期，將是投資市場的焦點。

永豐金證券去年複委託交易以11.29％的年增率，續創新高紀錄，為滿足客戶全球化的投資時效性，該公司宣布春節九天年假期間，複委託交易包括網路及人工接單均提供24小時交易不打烊服務。

國人投資持續朝國際化發展，依據券商公會的最新統計，券商複委託交易在2017年突破2兆後，2018年再創新天量達2.23兆，年成長1956億，國泰證券及永豐金證券已穩居複委託交易的金銀雙雄地位，去年的交易量分別為4,211億、3,557億，遙遙領先其他同業；而從成長率的表現來看，2018年凱基證以21.89％的年增率表現最好，第二名為永豐金證券成長11.29％，顯示券商在複委託交易展現的企圖與成果。

從投資市場別來看，美國市場是台灣投資人心中最愛，佔69.23%，其次是香港市場成交佔比19.26%；在投資標的方面，以直接投資個股佔全體複委託成交量51.48%為最高，其次為ETF佔37.75%。

江偉源表示，單靠台股產品已不能滿足投資人需求，從海外共同基金多年累積的驚人存量，以及外幣計價保單熱銷，都可以看到海外投資趨勢已形成浪潮，券商複委託提供另一個便利的投資管道及多元標的，永豐金證券積極發展複委託交易平台，以24小時全球交易不打烊的服務模式，大幅降低因長假因素影響時效性的問題，該公司並提升理財網功能，領先同業在下單平台提供美、港股即時報價，及多種投資工具，投資人可設定條件如行業別、本益比、股利率，篩選投資標的。

國內熱門交易的市場中，除夕到初四期間包括美、日市場均正常交易，香港在除夕上午仍維持交易，初四即開紅盤，永豐金證券指出，愈來愈多的投資人會在連假時上網看盤下單，提醒投資人留意交易時間，該公司並宣布農曆春節9天的連假期間，網路及人工接單交易均提供24小時交易服務。

永豐金證券分析指出，金豬年上半年全球股市可能迎來全面的跌深報復性反彈，掌握時機布局，搶反彈行情，包括標普500指數、NASDAQ 100指數ETF，以及可能隨著美股彈升而且估值較低的歐股與新興市場股市都是值得注意的焦點。

另外、低迷已久的陸股，2018年表現不佳的主因在於內有政策緊縮去槓桿，外有中美貿易對抗，1月人民銀行全面降準釋出全面寬鬆的信號後，只要中美貿易談判能達成協議，陸股就有發動波段反彈的可能，投資人可待貿易協議達成後，注意滬深300指數或A50指數ETF搶反彈。

永豐金ETF
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

1月24日／台股投資情報站

2019-01-24 14:44

台股封關倒數 13檔法人吃貨股惹遐思

2019-01-24 14:44

路博邁2019年投資展望 相對加碼新興市場股票

2019-01-24 13:30

謝金河：台股進入「食無味」行情

2019-01-24 13:23

阿文師：近期量縮 可找個股準備2、3月本夢比行情

2019-01-24 13:15

三族群紅包理財術 國泰證推薦定期定額買股

2019-01-24 13:10

經濟解析／公司派不給股東名冊？專家：可找集保公司

2019-01-24 08:44

外資喊賣電信三雄 今日台股盤前重點掃描

2019-01-24 07:31

大股東申讓股出籠 賣壓增

2019-01-24 00:31
看更多

熱門文章

大同將賣華映8.7萬張、尚志7,361張

2019-01-25 19:39

緯創尾牙 外界關注三大焦點

2019-01-25 10:04

台股量能 拚每天1,600億

2019-01-25 01:16

外資今買超158.31億 最愛晶圓雙雄、面板雙虎、金控股

2019-01-25 17:12

中租去年豐收 賺逾一股本

2019-01-25 02:58

台股周線連3紅收漲92.49點 三大法人買超192.05億

2019-01-25 15:10

賽靈思展望佳 台系供應鏈台積電、先豐有望受惠

2019-01-25 10:47

美晶片股財報優於預期 台半導體廠樂呵呵

2019-01-25 09:29

離岸風電概念股短空出盡？ 股價搶先上演慶祝行情

2019-01-25 18:48

台化：春節後市況將好轉

2019-01-25 01:36

穩懋量價齊揚 PA族開派對

2019-01-25 14:05

大同重訊違規 證交所開罰五萬元

2019-01-25 18:25

旺宏法說報喜 華邦電有望接棒

2019-01-25 14:05

經濟解析／蘋果財報兩個關鍵看點 蘋概股處變不驚

2019-01-25 15:44

去年獲利撐腰 旺宏領軍記憶體股大漲

2019-01-25 10:28

電子權值股領軍 台股上漲92點收9,969

2019-01-25 13:46

愈近萬點天空之城壓力愈大 法人：年後雙軋行情可期

2019-01-25 12:05

台指期 下檔將獲支撐

2019-01-25 04:07

緯創尾牙總獎金近千萬 去年現金最大獎50萬元

2019-01-25 12:34

費半大漲 台積電攻破季線

2019-01-25 14:05

利空已反映 元大台灣50後市可期

2019-01-25 10:27

旺宏去年業績亮眼帶旺記憶體族群 下周華邦接棒

2019-01-25 10:57

封關倒數計時 台股難脫低量整理

2019-01-25 08:52

封關日前可抱股？法人：投資不能抱滿手

2019-01-25 11:09

台積電強勢領軍 台股萬點在望

2019-01-25 10:28

複委託去年成交值創新高 近7成投資美國

2019-01-25 09:24

投信發台股ETF基金 准了

2019-01-25 01:16

利基型+鎖碼型 金豬年選股顯學

2019-01-25 14:05

狗年將封關 台股衝刺周線收紅

2019-01-25 17:45

春節前封關倒數 台股開盤上漲46.27點

2019-01-25 09:21

上證站上2,600點 陸股ETF價量創一個月高點　

2019-01-25 20:07

台股奔萬 衝關一笑迎新年

2019-01-25 14:05

漲勢強勁 台股封關前氣氛佳

2019-01-25 10:57

台積電領軍 台股盤中爆量挑戰萬點

2019-01-25 11:21

業績可望續成長 明基材早盤大漲

2019-01-25 10:13

台股元月行情火熱 距萬點只差一步

2019-01-25 14:56

櫃買：交易制度接軌國際

2019-01-25 02:58

台塑領軍 塑化股堅挺

2019-01-25 14:05

瑞儀緩步登高 收復月、季線

2019-01-25 14:05

美股費半指數大漲 台積電重回季線領半導體族群拉指數

2019-01-25 12:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top