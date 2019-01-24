海外投資熱 永豐金證春節複委託24小時交易不打烊

2019-01-24 16:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



海外投資動能發威，2018年全年複委託交易以2.23兆元再創歷史新高紀錄，永豐金證券總經理江偉源表示，個股、ETF、債券是複委託跨足海外的三大投資產品，投資人在國際市場與產品標的獲得更多的選擇配置及風險分散，加上全球即時資訊取得容易，預期2019年的複委託交易蓬勃成長可期，將是投資市場的焦點。

永豐金證券去年複委託交易以11.29％的年增率，續創新高紀錄，為滿足客戶全球化的投資時效性，該公司宣布春節九天年假期間，複委託交易包括網路及人工接單均提供24小時交易不打烊服務。

國人投資持續朝國際化發展，依據券商公會的最新統計，券商複委託交易在2017年突破2兆後，2018年再創新天量達2.23兆，年成長1956億，國泰證券及永豐金證券已穩居複委託交易的金銀雙雄地位，去年的交易量分別為4,211億、3,557億，遙遙領先其他同業；而從成長率的表現來看，2018年凱基證以21.89％的年增率表現最好，第二名為永豐金證券成長11.29％，顯示券商在複委託交易展現的企圖與成果。

從投資市場別來看，美國市場是台灣投資人心中最愛，佔69.23%，其次是香港市場成交佔比19.26%；在投資標的方面，以直接投資個股佔全體複委託成交量51.48%為最高，其次為ETF佔37.75%。

江偉源表示，單靠台股產品已不能滿足投資人需求，從海外共同基金多年累積的驚人存量，以及外幣計價保單熱銷，都可以看到海外投資趨勢已形成浪潮，券商複委託提供另一個便利的投資管道及多元標的，永豐金證券積極發展複委託交易平台，以24小時全球交易不打烊的服務模式，大幅降低因長假因素影響時效性的問題，該公司並提升理財網功能，領先同業在下單平台提供美、港股即時報價，及多種投資工具，投資人可設定條件如行業別、本益比、股利率，篩選投資標的。

國內熱門交易的市場中，除夕到初四期間包括美、日市場均正常交易，香港在除夕上午仍維持交易，初四即開紅盤，永豐金證券指出，愈來愈多的投資人會在連假時上網看盤下單，提醒投資人留意交易時間，該公司並宣布農曆春節9天的連假期間，網路及人工接單交易均提供24小時交易服務。

永豐金證券分析指出，金豬年上半年全球股市可能迎來全面的跌深報復性反彈，掌握時機布局，搶反彈行情，包括標普500指數、NASDAQ 100指數ETF，以及可能隨著美股彈升而且估值較低的歐股與新興市場股市都是值得注意的焦點。

另外、低迷已久的陸股，2018年表現不佳的主因在於內有政策緊縮去槓桿，外有中美貿易對抗，1月人民銀行全面降準釋出全面寬鬆的信號後，只要中美貿易談判能達成協議，陸股就有發動波段反彈的可能，投資人可待貿易協議達成後，注意滬深300指數或A50指數ETF搶反彈。