台股資金活水！金管會明起放寬「ETF連結基金」投資ETF

2019-01-24 15:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



金管會將自明（25）日放寬「ETF連結基金」，投資於ETF（主基金），可以超過該主基金已發行總數的10%，同時一併放寬ETF基金經理人，可以兼管「ETF連結基金」。

金管會表示，希望藉由「台股ETF連結基金」商品，逐漸擴大投資人參與台股ETF及台股，間接提高售言交易市場的交易量及流動性。

業者分析，此制主要是主要是要讓習慣做基金交易的投資人，可以參與台股ETF市場，且讓基金銷售通路也可以銷售ETF，所以用連結基金的形式來做，以壯大台股ETF市場。

金管去年10月17日開放投信公司得募集發行「ETF連結基金」。所謂「ETF連結基金」，是指基金資產至少90%以上投資於單一投信公司本身所管理ETF（主基金）的基金，因為投資於投信公司自己管理的基金，不可以重複收取經理費，所以，ETF連結基金的報酬表現，與ETF（主基金）大致相同。

投資人申購買回ETF連結基金的方式，也與一般投信基金ETF相同。