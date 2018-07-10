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颱風前夕站上年線 台股漲36點收10,756

2018-07-10 13:49經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台股今（10）日盤中走勢較溫吞，相較日、韓股市早盤漲勢為弱，或許是投資人擔心明日可能因颱風休市，追價意願不高，但盤中指數仍維持在年線之上進行盤整；被動元件族群震盪之下，玉晶光（3406）、揚明光（3504）等二學光學股與矽晶圓的合晶（6182）與環球晶（6488）成為今日多頭指標，終場台股收盤上漲36.61點，收盤指數為10,756.89點，成交量1,249.9億元。

被動元件族群在國巨繼續擔任多頭指標，華新科今日成交金額名列前茅，漲幅也超過4%，奇力新、大毅與禾伸堂早盤曾震盪後，盤中持穩而凝聚人氣。早盤的大立光走強而吸引市場目光，中場過後走弱，但走盤持穩的台積電（2330）盤中過後漲幅超過1%，終場收漲0.23%，股價收在222元。

今日有21檔股票辦理除權息交易，其中，南亞發行市值將減少約404億元，台灣大發行市值將減少約191億元，21檔指數採樣股票除權息後，發行量加權股價指數減少約25.8點。但權值股的蘋概三王股持穩，亞泥、統一、南亞科、光寶科、華新科、國巨、聯發科與台新金等股上揚。

群益投顧表示，台股昨日價漲量縮格局，短線市場氣氛利空出盡，有利反彈表現，惟指數收盤雖站回3日線，但仍收在12日線之下，且3日、12日均線排列仍偏空，技術面暫以反彈看待，操作先以搶短因應。

華新科台股

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