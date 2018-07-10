玉晶光 盤中漲幅逾8%

2018-07-10 10:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



光學鏡頭廠玉晶光（3406）今日早盤股價帶量上攻，盤中漲逾8％，不過9日三大法人對其呈現賣超。該公司6月合併營收為5.87億元，月增逾一成，累計上半年合併營收為34.08億元，年增17.4％。除了大客戶蘋果的訂單之外，玉晶光在非蘋陣營部分也漸有斬獲，目前占該公司的業績比重已有雙位數百分比，預計今年相關業績占比可達三成左右。

玉晶光去年毛利率明顯提升，今年首季也維持在高檔，外界預期，下半年進入旺季，若該公司生產良率維持穩定或提升，後續毛利率表現還有機會再走高。