親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

瑪莉亞暴風圈今傍晚觸陸 全台19縣市豪大雨特報

全台整理／瑪莉亞颱風來襲 宜蘭宣布下午3點停班停課

台微體TLC599新藥二期試驗 完成所有受試者訪視

2018-07-10 08:50經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

台灣微脂體（4152）今（10）日宣佈，其自行研發之明星產品「關節炎長效止痛藥物TLC599」已於二期臨床試驗中完成所有受試者的訪視（Last Patient Last Visit, LPLV）。

TLC599乃使用台微體獨家BioSeizer™長效緩釋技術包裹的地塞米松磷酸鈉藥物，旨在提供立即的藥效，並提供更長久的效果，持續長達三個月以上。

此試驗現正依照官方程序進行為期約一個月的臨床數據庫清理。

此隨機分組、雙盲、安慰劑對照的二期臨床試驗於2018年7月4日結束最後一位受試者的最後一次訪視。試驗中共收了75位膝關節炎病患，分為三個組別，分別單次注射不同劑量的TLC599（18毫克或12毫克）或安慰劑後，針對藥物的安全性及治療功效進行為期24周的觀察。

觀察期中定期以Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index關節炎疼痛量表（WOMAC）及視覺類比量表（Visual Analogue Scale, VAS）兩個國際常見的量表進行疼痛評估；主要指標為在第12周WOMAC相對於基線的變化，次要指標為第16、20、及24周WOMAC及VAS相對於基線的變化。此試驗結果對設計後續的樞紐試驗之人數需求與藥效時間提供關鍵性的要件。

台微體葉志鴻總經理表示，目前全世界超過60歲的人口中，有十分之一患有關節炎；而在肥胖人群眾多的美國，關節炎更影響了3,080萬人口。台微體致力於TLC599的研發，希望能以最快的速度為關節炎病患帶來福祉。

葉志鴻表示，目前正在安排與FDA進行樞紐試驗設計之會議，以便確認臨床試驗的關鍵要素，為樞紐試驗做最佳的佈局。

TLC599另於2018年7月9日收到美國食品和藥物管理局（FDA）通知，允許TLC599於美國針對輕度至中度的膝關節炎患者展開開放式、二期臨床藥代動力學試驗。該試驗的主要目標為研究TLC599及地塞米松磷酸鈉於膝關節滑液及血漿中的藥代動力學特徵，次要目標則為分析藥物的安全性及耐受性。

台微體旗下其他產品的研發進度也有令人振奮的消息。非鴉片類長效術後止痛藥物TLC590以及抗癌藥物TLC178日前向美國FDA提出的臨床試驗申請，皆已通過審查並獲得核准。

TLC590乃經由BioSeizer包裹的非鴉片類局部麻醉藥物羅哌卡因；目前美國臨床一／二期人體試驗正如火如荼展開，透過劑量累增試驗並與市售羅哌卡因比對，評估TLC590的安全性、耐受性及藥代動力學特性。

TLC178乃為經微脂體包裹的長春花鹼類化療藥物長春瑞濱；此多國多中心之臨床試驗是針對小兒橫紋肌肉瘤患者之開放式、劑量累增的臨床一／二期試驗，其規模橫跨歐美亞數十個國家。

2018年第2季，台微體成功地於短短三個月內完成並通過三項臨床試驗新案的申請，為台微體寫下歷史嶄新的一頁。

關節炎台微體

相關新聞

國巨 邁向填權息

2018-07-10 02:01

宏碁6月營收 今年新高

2018-07-10 02:01

除息首日貼息 外資持股跌破60%...聯發科Q3恐不旺

2018-07-10 02:01

大立光股價 六外資喊5字頭

2018-07-10 02:01

楊應超：貿易戰 台廠兩招突圍

2018-07-10 00:06

美財報周 照亮台系鏈

2018-07-10 00:06

利空出盡？ 股匯雙漲

2018-07-09 23:16

台股開漲17.34點 被動元件股出現震盪

2018-07-10 09:19

就市論勢／半導體、光學股 聚焦

2018-07-10 00:06

櫃買星國法說 回響熱

2018-07-10 00:06

正隆營收添翼 法人看好

2018-07-10 00:06

公司法修正案通過第一個交易日 大同股價噴量漲停

2018-07-09 22:40

數位印刷專案交機挹注 上奇6月營收衝今年新高

2018-07-09 14:48

上半年營收／和大 、東陽雙創同期新高

2018-07-09 14:37

國巨除權息噴出秀 填權息達46%

2018-07-09 14:34

保瑞、科妍領攻 生技族活跳跳

2018-07-09 14:34

股王大立光 創今年新高價

2018-07-09 14:34

小米「破發」登港股 台供應鏈仍捧場

2018-07-09 14:34

簡伯儀：指標低檔轉強 台股站穩年線有利指數表現

2018-07-09 12:27

環球晶6月業績再創新高 季營收連10季成長

2018-07-09 10:53

大同攻破30元 改寫18年多來新高

2018-07-09 10:40

浩鼎智擎布局新藥傳喜訊 股價應聲漲

2018-07-09 10:36

研調：旺季到 7月部分尺寸電視面板小漲

2018-07-09 09:57

太陽能新風暴來襲 禍福相倚！ 台廠誰能突圍？

2018-07-09 09:17

美中貿易戰首部曲 台股後勢謹慎為宜

2018-07-09 08:41

匯兌收益＋匯損回沖 台幣狂貶受惠股出列！

2018-07-06 14:29

超級贏家手冊 當沖 主力 飆股全攻略

2018-07-06 14:27

二低一旺股 祭吸金大法

2018-07-06 09:12

賺最多的法人怎麼操作被動元件？

2018-07-06 08:35

除權息旺季 誰能填息？

2018-07-06 08:00

防主力落跑、看懂多空訊號 平民股神教你輕鬆搭順風車

2018-07-05 14:43

5G特攻隊 Small Cell需求量大增

2018-07-05 13:28

謝金河：只有獲利數字才是股價的屏障

2018-07-05 13:22

驚爆「內線交易」？ 「私募套利」手段引關注

2018-07-02 09:24

下半年投資風向球 聽股東會大老闆怎麼說！

2018-07-02 09:04
看更多

熱門文章

大同攻破30元 改寫18年多來新高

2018-07-09 10:40

三巨頭領軍 台股大漲逾百點收復十日均線

2018-07-09 13:42

投顧：美債殖利率近期可能震盪趨升

2018-07-09 18:59

中環調整投資組合 賣嘉聯益、買穩懋

2018-07-09 18:29

旺季面板漲價 面板雙雄股價放量漲

2018-07-09 11:51

楊應超：貿易戰 台廠兩招突圍

2018-07-10 00:06

美律第2季恐再虧損 美系外資砍目標價

2018-07-09 11:39

日電貿今年拚賺一股本

2018-07-10 00:06

中鋼電動車用鋼再升級 前景展望看俏

2018-07-09 09:58

大立光股價 六外資喊5字頭

2018-07-10 02:01

台郡、欣興 創同期新高

2018-07-10 00:06

矽晶圓放閃 環球晶月績新高

2018-07-09 14:36

除息首日貼息 外資持股跌破60%...聯發科Q3恐不旺

2018-07-10 02:01

市場傳言業績及人事異動 牧德澄清營運正常

2018-07-09 09:58

美財報周 照亮台系鏈

2018-07-10 00:06

三大法人 買超台股68.77億元

2018-07-09 16:42

台股大漲111.71點 權值股領航

2018-07-09 16:28

友達6月營收248億元 月減3.5%

2018-07-09 14:49

群創6月營收248億元 月增12.6%

2018-07-09 14:48

牧德動能傳雜音 公司嚴正駁斥

2018-07-09 11:01

環球晶 6月營收 攻頂

2018-07-10 00:06

國巨6月業績衝高 除權息首日上演噴出秀

2018-07-09 10:54

外資捧場 東貝股價帶量上攻

2018-07-09 10:40

保瑞、科妍領攻 生技族活跳跳

2018-07-09 14:34

大立光法說會行情暖身 股價創今年新高

2018-07-09 13:03

國巨除權息噴出秀 填權息達46%

2018-07-09 14:34

昇陽半10日上市 每股20.5元

2018-07-10 00:06

就市論勢／半導體、光學股 聚焦

2018-07-10 00:06

仁寶+12% 英業達+3%

2018-07-10 00:06

上半年營收／和大 、東陽雙創同期新高

2018-07-09 14:37

宏碁6月營收 今年新高

2018-07-10 02:01

康控+9% 攀七個月高點

2018-07-10 00:06

群創上月營收 勁升12%

2018-07-10 00:06

6月營收靚 大世科早盤攻漲停

2018-07-09 10:52

智易-0.4% 歷來次高

2018-07-10 00:06

國巨除息亮燈漲停 台股挑戰十日均線反壓

2018-07-09 09:51

國巨 邁向填權息

2018-07-10 02:01

緯創軟體6月營收3.31億 連4月創新高

2018-07-09 20:44

玉晶光6月營收5.87億元 月增12%

2018-07-09 16:00

儒鴻+6% 下半年暢旺

2018-07-10 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top