台微體TLC599新藥二期試驗 完成所有受試者訪視

2018-07-10 08:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



台灣微脂體（4152）今（10）日宣佈，其自行研發之明星產品「關節炎長效止痛藥物TLC599」已於二期臨床試驗中完成所有受試者的訪視（Last Patient Last Visit, LPLV）。

TLC599乃使用台微體獨家BioSeizer™長效緩釋技術包裹的地塞米松磷酸鈉藥物，旨在提供立即的藥效，並提供更長久的效果，持續長達三個月以上。

此試驗現正依照官方程序進行為期約一個月的臨床數據庫清理。

此隨機分組、雙盲、安慰劑對照的二期臨床試驗於2018年7月4日結束最後一位受試者的最後一次訪視。試驗中共收了75位膝關節炎病患，分為三個組別，分別單次注射不同劑量的TLC599（18毫克或12毫克）或安慰劑後，針對藥物的安全性及治療功效進行為期24周的觀察。

觀察期中定期以Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index關節炎疼痛量表（WOMAC）及視覺類比量表（Visual Analogue Scale, VAS）兩個國際常見的量表進行疼痛評估；主要指標為在第12周WOMAC相對於基線的變化，次要指標為第16、20、及24周WOMAC及VAS相對於基線的變化。此試驗結果對設計後續的樞紐試驗之人數需求與藥效時間提供關鍵性的要件。

台微體葉志鴻總經理表示，目前全世界超過60歲的人口中，有十分之一患有關節炎；而在肥胖人群眾多的美國，關節炎更影響了3,080萬人口。台微體致力於TLC599的研發，希望能以最快的速度為關節炎病患帶來福祉。

葉志鴻表示，目前正在安排與FDA進行樞紐試驗設計之會議，以便確認臨床試驗的關鍵要素，為樞紐試驗做最佳的佈局。

TLC599另於2018年7月9日收到美國食品和藥物管理局（FDA）通知，允許TLC599於美國針對輕度至中度的膝關節炎患者展開開放式、二期臨床藥代動力學試驗。該試驗的主要目標為研究TLC599及地塞米松磷酸鈉於膝關節滑液及血漿中的藥代動力學特徵，次要目標則為分析藥物的安全性及耐受性。

台微體旗下其他產品的研發進度也有令人振奮的消息。非鴉片類長效術後止痛藥物TLC590以及抗癌藥物TLC178日前向美國FDA提出的臨床試驗申請，皆已通過審查並獲得核准。

TLC590乃經由BioSeizer包裹的非鴉片類局部麻醉藥物羅哌卡因；目前美國臨床一／二期人體試驗正如火如荼展開，透過劑量累增試驗並與市售羅哌卡因比對，評估TLC590的安全性、耐受性及藥代動力學特性。

TLC178乃為經微脂體包裹的長春花鹼類化療藥物長春瑞濱；此多國多中心之臨床試驗是針對小兒橫紋肌肉瘤患者之開放式、劑量累增的臨床一／二期試驗，其規模橫跨歐美亞數十個國家。

2018年第2季，台微體成功地於短短三個月內完成並通過三項臨床試驗新案的申請，為台微體寫下歷史嶄新的一頁。