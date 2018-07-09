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數位印刷專案交機挹注 上奇6月營收衝今年新高

2018-07-09 14:48經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

上奇受惠數位印刷事業群專案交機挹注動能，今天公布6月營收3.85億元，較去年同期微增0.57%，並比5月大幅成長35.1%，衝上今年單月營收新高。

上奇第2季營收9.3億元，年增6.3%，也比第1季成長7.8%。上奇主管表示，第2季是傳統淡季，但公司各事業體卯足全力衝刺，其中數位印刷事業群受惠專案交機、表現最佳，其次創意暨雲端事業群也維持穩健的成長。

展望下半年，上奇看好雲服務及數位印刷事業仍有很大成長空間，將持續擴展台、港、東南亞等亞洲區域市場，希望以「雲端加值運營商」為定位，提供全方位雲服務，及數位印刷的優勢跨界合作開創商機。

營收雲端東南亞

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