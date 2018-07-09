上半年營收／和大 、東陽雙創同期新高

2018-07-09 14:37 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 黃淑惠 ／台北報導



和大董事長沈國榮。 圖/聯合報系資料照片 分享 facebook

和大工業（1536）是國內知名的汽車傳動系統製造廠，今天布6月自結合併營收5.64億元，創歷史同期新高紀錄，較去年同期成長11.65%，第二季合併營收為18.03億元，也創下歷史單季新高紀錄；法人看好和大7月營收可望再衝高，維持在6億元以上水準。

和大累計2018年1-6月合併營收35.71億元，創歷史同期新高紀錄，較去年同期成長6.76%，法人估和大工業2018年7月可再創歷史單月新高紀錄，第3季合併營收可再挑戰歷史單季新高紀錄。

和大持續搶攻電動車商機，第八條智能化生產線也將在明年投產，陸續打入美國、歐洲知名汽車大廠進軍電動車供應鏈，和大在電動車減速齒輪箱、差速器等傳動系統關鍵零組件供應，也不斷成長，隨著新產能加入，未來營收、獲利成長動能出現想像空間。

和大主要以外銷為主，據了解，只要1美元兌台幣30元以上，和大的產品就很有競爭力，也不會有匯損產生，以現在的台幣兌美元匯率，和大非常有競爭力，長期考量到近期匯率波動變化很大，所以和大在報價上都很小心，降低匯率影響。

和大大埔美全面推動智能化生產，雖然一條生線要3億元的資本支出，人工所省下來成本，剛好跟折舊相抵，不過，產能效率提升近15%、品質提升更多，這些都是智能化的無型資產，全面拉高和大生產的效率、良率，而且可以追蹤生產流程，有助於和大爭取更多的國際電動車廠訂單。

東陽集團董事長吳永豐。 圖/聯合報系資料照片 分享 facebook

汽車塑膠件供應大廠東陽（1319），今年6月淡月不淡，自結合併營收18.29億元，前六個月累計合併營收120.51億元，年增率1%，再創同期新高。

個別事業方面，AM事業6月合併營收11.27億元，前六月自結累計合併營收74.06億元， 近年積極發展水性底塗產品，是售後維修市場全球第一家通過CAPA及NSF Low VOC標準審查，也是唯一一家生產「綠色」產品，而且水性底塗保險桿技術的汽車零件集團。

OEM事業6月合併營收7.02億，前六月自結累計合併營收46.45億元，較去年同期累計成長8 %，再創同期新高；以自行結算合併中國大陸的OEM銷售，整體累計營收148.69億元，較去年同期成長11%。

長期推動東陽營收有二大成長動能，國內的推動水性塗裝產品及三價鉻、沙丁鎳等電鍍產品，提升業績能力，這個部分在未來會陸續顯現在營收上。

另外，中國大陸的營收、獲利成長也不容小覷，大陸轉投資一汽富維東陽天津廠在6月開始試量產，年產能30萬台套。