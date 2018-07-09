鴻海FII上市滿月 距離高點下滑逾35%

2018-07-09 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



鴻海集團（2317）旗下工業富聯（FII）上市滿月，今（9）日早盤開低走高，盤中最低來到人民幣17.09元，自股價高點人民幣26.36元，波段跌幅達35.17%，總市值縮水到人民幣3千多億元。

富士康工業互聯網（FII）上月8日以工業富聯簡稱在A股風光上市，發行價價人民幣13.77元，當日開盤不久隨即直攻漲停板，收在人民幣19.83元，大漲44.01%，隨後連續漲停兩日，備受市場看好。

不過有別於近期發行的新股，工業富聯僅連續停3日，第4天旋即打開漲停板，6月13日盤中來到上市最高價人民幣23.36元，隨後股價跌跌不休，到本月5日來到波段低點人民幣16.71元。

工業富聯掛牌滿月，今日股價開低走高，以今日盤中最低價17.09元計算，自股價高點人民幣26.36元，波段跌幅達35.17%。若以今日開盤價17.23元計算，工業富聯上市至今已跌破第1天收盤價，但仍未觸及當日開盤價16.52元。