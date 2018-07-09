美中貿易戰首部曲 台股後勢謹慎為宜

2018-07-09 08:41 中央社 台北9日電



美中貿易戰開打，台股受外資從新興市場撤資拖累，週線下跌228點；美股6日收盤無視貿易衝突，上漲近百點。法人表示，美中貿易戰互課高關稅只是第一步，投資人後續應謹慎以對。

美中貿易戰從台北時間6日中午開始，當天收盤的大陸上證指數上漲13.35點。美股更無視美中貿易衝突，投資人迎向美國亮麗的就業數據，道瓊工業指數終場上漲99.74點，收在24456.48點；以科技股為主的那斯達克指數上漲101.96點，收在7688.387點。

美中貿易戰正式開打，外資持續撤出新興市場，內資逢高獲利了結，加上陸股偏弱，台股持續修正，6日亞股普遍上漲，惟台股繼續走跌，收盤跌勢縮小，僅下跌3.24點，收在10608.57點，週線下跌228點，資金明顯轉入防禦及內需消費股。

法人表示，美國對中國340億美元商品提高關稅生效，只是貿易戰的第一步，後續美國仍可能面對世界各國同步推出報復性的關稅，衝擊國際股市行情，加上多數股市指數位處相對高檔位置，投資人的資產配置宜多保留現金部位。

法人指出，台積電、台達電、南亞科等指標股除息都貼息，代表法人看法保守，不願用配息領到錢加碼；而外資賣超，又在期貨減碼多單，若外資明顯撤離，更可能促使台股再往下跌。

元大期貨表示，美中貿易大戰正式開打，台指期6日呈現破底後收漲的走勢，守住10500點整數關卡，顯示下檔支撐仍存；但元大期貨認為，若美中衝突範圍再擴大，則台指期仍有持續修正的風險，後勢還是謹慎為宜。