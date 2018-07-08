打造新明星 券商扮推手

2018-07-08 01:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北報導



未獲利企業得以科技或文創事業申請上市櫃，目的在於鼓勵創新，迄今政策明顯扶植出台灣生技聚落，特別是櫃買市場有龐大生技產業鏈，其中證券商督導公司籌資，角色關鍵，若能培育出優秀公司，也為自家招牌及金控集團沾光。

以2010年來透過科技或文創事業上市櫃觀察，元富、永豐金及凱基證券，輔導家數最多，分別有11、六及六家，推動潛力企業積極。

其中受多數申請科技事業公司為生技業影響，三家券商輔導對象也幾乎都是生技公司，最具特色是元富證券，推動浩鼎、中裕、智擎、益安、順藥等生技大咖掛牌，在生技圈打響名號。