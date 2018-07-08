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未獲利公司IPO 藏淘金密碼

2018-07-08 01:29經濟日報 記者趙于萱／台北報導

電動車大廠Gogoro。 法新社
電動車大廠Gogoro。 法新社
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電動車大廠Gogoro傳出將掛牌台股，未來可望成為多元上市櫃方案首例，事實上，台灣利基型未獲利公司已能透過科技及文創事業申請上市櫃，統計顯示，相關企業不乏績效向上，甚至創造股價翻身大驚奇。

為發展新創事業，台灣資本市場在1990年代，開放未獲利或資本額較低但具利基的潛力企業，得透過事業主管機關出具意見評估書，辦理上市櫃籌資。

經濟日報提供
經濟日報提供
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這類企業有別於一般公司，適用較低資本額或獲利能力等條件，甚至無獲利就能上市，相對鄰近陸港今年鬆綁無獲利公司上市，台灣在推出「多元上市櫃方案」前，已開放未獲利但有發展性企業運用主要市場籌資。

台灣證券交易所統計，目前800多家上市公司，便有56家透過科技及文創事業企業申請掛牌，占全體上市公司近7%，進一步觀察相關企業表現，不少藉籌資提升績效，締造獲利與股價翻倍轉機史。

以2010年來，上市櫃市場共45家科技及文創事業公司分析，其中16家較承銷價創造至少一成報酬，最大漲幅的IC設計廠祥碩，繳出高達6.2倍報酬，智崴、晶宏也翻倍漲，還有近來交投火熱的新藥大廠中裕，掛牌來漲了1.5倍，或是聯發科轉投資的晶心科，迄今上漲八成，都是指標。

祥碩當初上市時，雖有相當獲利能力，但資本額不及上市門檻6億元，藉由科技事業轉上市，擴大增資規模投注研發，經營成果浮現，每股純益由上市時4元，至去年幾乎倍增來到7.23元，股價跟著飆漲。

文創祥碩上市公司

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