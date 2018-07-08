台塑表現 牽動大盤

2018-07-08 01:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ／高雄報導



台塑四寶是今年傳產股除權息行情的重要指標，上周台塑化、台化相繼上路後，台塑將於11日除息，每股配發5.7元股息，股價變化將牽動大盤走勢。

台塑四寶除息由台塑化在4日拉開序幕，每股配發6.3元股息；接續台化在5日配發每股7元股息，依近日來股價波動，台塑化先盛後衰，台化則一路低迷，目前均呈現貼息情況。台塑11日除息表現，備受市場矚目。

依據預測今年全球經濟成長率有機會創近七年新高，各國陸續強化投資環境，有利石化業發展。以台塑主力泛用樹脂產品PVC為例，7月調高外銷報價每噸20美元外，激勵亞洲主要消費國印度現貨報價也上漲每噸10美元，利差放大可期。