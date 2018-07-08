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大立光12日法說 四事非知不可

2018-07-08 01:29經濟日報 記者何佩儒劉芳妙／台北報導

大立光12日法說會，執行長林恩平將釋出最新營運展望。 本報系資料庫
大立光12日法說會，執行長林恩平將釋出最新營運展望。 本報系資料庫
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牽動蘋概股與台股走勢、第3季首場重量級法說會大立光12日登場，大立光執行長林恩平將釋出本季最新營運展望，以及上季營運成果。一般預期，3D感測、三鏡頭、蘋果新機拉貨進度、產能最新規劃等議題，將是會中關注焦點。

大立光已公布6月合併營收45.08億元，月成長4%，為今年以來高點，符合預期。大立光表示，7月營收有望優於6月。市場看好，在iPhone新機拉貨潮點火下，大立光營收有望一路旺到年底，第4季攀全年高峰。

大立光6月出貨結構中，千萬畫素鏡頭連續兩個月占比達80%~90%，顯見大立光在高階鏡頭市占持續拉升。蘋果iPhone是大立光主力客戶，營收占比四至五成，是下半年大立光獲利較上半年翻倍的重要動能。

經濟日報提供
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3D感測鏡頭仍是今年智慧手機重要亮點，法人預期，蘋果將於9月一口氣推出三款新iPhone，且全面配備全營幕及Face ID，預期第3季iPhone出貨量將明顯成長，並持續到明年第2季，3D感測鏡頭滲透率拉升，鏡頭需求升溫，大立光下半年營運成長動能強勁。

同天法說會的還有軟板大廠毅嘉。由於第3季為傳統旺季，市場原預測將釋出第3季展望的正面訊息，但日前公布6月營收5.73億元，月減一成，年減9%，主要受到6月下旬蘇州廠區因環保議題停工整改影響。

毅嘉正與蘇州環保局積極溝通，期能儘速完成復工申請，預計此暫時性影響排除後，出貨動能將復甦反應，公司整體營運仍將回歸逐季攀升的成長動能。

據了解，毅嘉主要生產據點包括蘇州廠、桃園廠、中山廠，蘇州廠同時具備機構整合元件及軟板生產線；中山廠以機構元件為主；桃園廠主力為細線路製程的軟板生產線，目前桃園廠已加入消化蘇州廠訂單行列。

由於蘇州廠停工事件也恐衝擊7月營收，復工後能否快速補足遞延的訂單入帳，以及第3季展望能否如預期般樂觀，將是法說會上焦點議題。

經濟日報提供
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大立光營收iPhone

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