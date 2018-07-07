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金可業績增44% 新廠投產添利

2018-07-07 01:05經濟日報 記者黃文奇/台北報導

隱形眼鏡大廠金可昨（6）日公告6月營收6.81億元，年增44.2%，寫下單月新高紀錄，上半年營收34.55億元，年增逾兩成，隨中科新廠投產，可望為營運再添動能。

金可表示，6月營收創高，在於公司今年告別去年停產風波，逐漸重拾成長動能，對於今年營運審慎樂觀。

金可今年營運展望佳，在旗下永勝光學中科新廠啟用後，這座投資20多億元的新廠已有四條鏡片生產線試產，預定本季投產，合計中科新、舊兩廠，已設立16條鏡片生產線及一條規劃「返銷大陸」的高端護理液生產線。

金可說，新產能已開始試車，基本上本季會陸續投產，因此預期本季就會貢獻營收，為營運加入生力軍。

金可近期股價尚稱穩定，金可指出，美中貿易大戰下，金可銷往國際的產品主要是台灣廠製造，且目前國際客戶主要是日本、歐洲，即使未來銷往美國也無影響，金可大陸廠也專供大陸市場。

據悉，金可未來三到四年內，永勝中科新廠還將增加16條鏡片生產線，投產後每年生產總量逾5億片及1,200萬瓶高端護理液。

若加上目前大陸15條鏡片生產線（含今年要建置三條鏡片線）及護理液線，集團累計年產量逾8億片及9,000萬瓶護理液，推估未來金可每年產值將超過百億元。

金可護理

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