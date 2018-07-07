國巨報喜 上月營收衝破80億

2018-07-07 01:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝佳雯 ／台北報導



國巨公布6月營收成績單，單月首度見「8」字頭，帶動第2季同步改寫歷史新高。圖為國巨董事長陳泰銘。 （本報系資料庫） 分享 facebook

被動元件龍頭廠國巨昨（6）日公布6月營收成績單，單月首度見「8」字頭，在大缺貨因素下，營收順利超過80億元大關，年增率更逾兩倍，使6月和第2季營收雙雙改寫歷史新高，並連續五季創高。

產業步入傳統旺季，雖然今年旺季力道不算強，但積層陶瓷電容（MLCC）、晶片電阻等產品緊缺態勢不變，法人預估，國巨第3季業績應可更上一層樓。

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國巨公布6月營收，一如外界預期站上80億元大關，達80.54億元，比上月跳升26.8%，較去年同期大增2.28倍，營收迭創新高以來，6月營收是單月年增率最高的一次，連續四個月改寫單月年增率新高紀錄。

國巨第2季營收月月創新高，單季合併營收192.44億元，季成長幅度衝上74.5%，年成長率更有1.59倍水準。上半年合併營收302.69億元，較去年同期增加112.6%。

國巨指出，利基型新產能陸續開出、用戶端需求持續成長、大中華區高階智慧手機動能穩定拉升，6月單月營收持續創歷史新高紀錄。

就區域表現看，國巨6月來自各地區的出貨量皆較上月增加；以終端客戶而言，車用電子、工業用產品，以及IoT 、資料儲存、AI、高速運算等高階新應用產品，還有手機通訊、經銷商通路、EMS、電腦相關及消費性電子產品的需求皆較上月成長。

國巨表示，看好未來受惠於利基型車用電子及工規產品出貨比重提升、高階客戶需求強勁、利基型產品擴產效益顯現及高階智慧手機拉貨暢旺，公司整體產品組合持續優化，營運可望續創佳績。