李秀利：台股第3季表現 可留意蘋果新機題材

2018-07-06 08:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



日盛投顧總經理李秀利表示，時序邁入第3季之後，台股將以蘋果新機題材為重點，之前蘋概股已整理一段時間，加上部分個股跌深，預期將有表現機會。

另外，包括漲價題材，以及油價攀升可望帶動塑化及原物料等族群，也值得留意。