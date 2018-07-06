親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

1995年東京地鐵毒氣案13死6千傷 麻原彰晃等7人絞刑處死

追垃圾、公園尬歌…選戰拚「省長」 比柯P還摳門的選法

李秀利：台股第3季表現 可留意蘋果新機題材

2018-07-06 08:32經濟日報 記者王皓正╱即時報導

日盛投顧總經理李秀利表示，時序邁入第3季之後，台股將以蘋果新機題材為重點，之前蘋概股已整理一段時間，加上部分個股跌深，預期將有表現機會。

另外，包括漲價題材，以及油價攀升可望帶動塑化及原物料等族群，也值得留意。

美聯社
美聯社
分享

台股日盛投顧蘋果

相關新聞

貿易戰衝擊 外資大撤退

2018-07-06 00:10

二低一旺股 祭吸金大法

2018-07-06 09:12

賺最多的法人怎麼操作被動元件？

2018-07-06 08:35

除權息旺季 誰能填息？

2018-07-06 08:00

業績三增股 抗震悍將

2018-07-06 00:00

被動元件廠上季豐收 Q3更旺

2018-07-06 00:43

被動元件族群漲多回檔 籌碼良性換手

2018-07-06 00:43

外資賣超 台股失守年線

2018-07-06 00:20

就市論勢／食品股 短打強棒

2018-07-06 00:02

大立光6月營收45.08億元 月增4%

2018-07-05 15:58

防主力落跑、看懂多空訊號 平民股神教你輕鬆搭順風車

2018-07-05 14:43

7月5日／台股投資情報站

2018-07-05 14:30

台化貼息 力麗緩步填息

2018-07-05 14:30

日盛投顧：7月行情可注意生技展等利多題材

2018-07-05 14:16

5G特攻隊 Small Cell需求量大增

2018-07-05 13:28

謝金河：只有獲利數字才是股價的屏障

2018-07-05 13:22

世界、奇力新、精測除息兩樣情 精測跌破800元關卡

2018-07-05 12:30

郭明錤：此時正是布局蘋果供應鏈最佳時機

2018-07-05 11:22

美中貿易戰干擾 台股年線岌岌可危

2018-07-05 08:40

驚爆「內線交易」？ 「私募套利」手段引關注

2018-07-02 09:24

下半年投資風向球 聽股東會大老闆怎麼說！

2018-07-02 09:04

美股上半年M型化 小型股將有機會打敗大盤

2018-07-02 07:32

解密！ 3大名師看下半年

2018-07-02 07:30

拉貨旺季族群 吸引資金進駐

2018-06-29 15:55

吳濟有：外資股匯雙收割落跑 內資強玩當沖震到爆

2018-06-28 16:02
看更多

熱門文章

貿易戰衝擊 外資大撤退

2018-07-06 00:10

郭明錤：此時正是布局蘋果供應鏈最佳時機

2018-07-05 11:22

被動元件廠上季豐收 Q3更旺

2018-07-06 00:43

鼎元Q2獲利飆增40倍

2018-07-06 00:01

新iPhone出貨 郭明錤上看9000萬支

2018-07-05 14:30

鼎元新產能…美系大廠全包了

2018-07-06 00:01

宏碁除息首日 早盤衝高填息85.7%

2018-07-05 09:40

法人連續賣超 台達電失守百元關

2018-07-05 14:30

IC設計 Q2營收報喜

2018-07-06 00:01

業績三增股 抗震悍將

2018-07-06 00:00

奇力新部分認列美磊 6月營收衝新高

2018-07-05 19:38

被動元件族群漲多回檔 籌碼良性換手

2018-07-06 00:43

法人看好業績表現 合晶早盤漲逾4%

2018-07-05 10:20

世界、奇力新、精測除息兩樣情 精測跌破800元關卡

2018-07-05 12:30

上銀6月業績勁揚52% 新高

2018-07-06 00:43

光罩本季產能利用率滿載 股價逆勢走揚

2018-07-05 10:36

日盛投顧：7月行情可注意生技展等利多題材

2018-07-05 14:16

6月營收／神基年增14.2% 毛利看俏

2018-07-06 00:02

電競助攻 宏碁填息逾9成

2018-07-05 14:30

除息 奇力新、世界雙邁步填息

2018-07-05 14:30

大陸限排政策、旺季推升CCL漲價 權證首選這兩檔

2018-07-05 10:19

太陽能旺 新日光領軍放電

2018-07-05 14:30

外資賣超 台股失守年線

2018-07-06 00:20

宏捷科6月營收亮眼 股價重回70元關卡

2018-07-05 10:37

可成下半年營運將倍增

2018-07-06 00:43

特斯拉加持 貿聯-KY 6月營收淡季寫下歷史第三高

2018-07-05 16:53

鼎元業內外齊爆發 第2季獲利年成長378%

2018-07-05 19:36

辛耘傳獲代理設備大單 下半年吃補

2018-07-05 14:40

6月營收／TPK月增14% 營運將增溫

2018-07-06 00:02

華新科6月和Q2營收登新高 Q3估續旺

2018-07-05 20:10

權證／玉晶光、亞光 四檔閃亮

2018-07-06 00:00

蘇州排汙限令遭波及？ 台郡：昆山產線正常生產

2018-07-05 13:10

大立光獲利 盯兩關鍵數字

2018-07-06 00:43

智邦傳捷報 6月營收歷來第三高

2018-07-06 00:01

辛耘傳接獲代理設備大單 今年拚賺逾半個股本

2018-07-05 11:17

大立光6月業績 創今年新高

2018-07-06 00:43

6月營收／貿聯月增6.5% 迎拉貨潮

2018-07-06 00:02

創意6月營收衝12.94億元 創新高

2018-07-05 15:12

6月營收／穩懋月增0.8% 連五月成長

2018-07-06 00:02

上銀Q2營收衝單季新高 下半年營運樂觀

2018-07-05 20:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top