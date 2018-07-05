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陸股觸底 Q3買點浮現？ 投信：股債並進較穩當

2018-07-05 14:43聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

陸股反覆震盪後進入修正格局，進出時點難以捉摸，投信業者表示，就歷年經驗值觀察，陸股下半年的表現通常優於上半年，而且第4季平均漲幅達11.68％，居各季度之冠，近期陸股拉回，可視為進場承接第4季旺季行情的好時機。

日盛中國豐收平衡基金經理人黃昱仁表示，下半年傳統旺季來臨，從暑假展開的消費旺季、十一長假，一路延續到年底，帶給市場無限想像空間，在題材面利多加持下，陸股表現通常優於上半年，從過去七年來看，下半年的上漲機率明顯高於上半年，平均漲幅更是遙遙領先。

為了不錯失季旺季上漲的增值機會，他建議從聚焦A股與港股高股息的中國平衡基金著手，在收益護體下，有機會以較低波動度參與陸股漲升力。

黃昱仁指出，2018年上半年市場震盪下行，在A股入摩的提振作用下，外資持續大規模流入，但6月市場大幅下調和人民幣貶值壓力下，外資流入總體放緩。

不過，今年下半年，包括公募、私募、銀行、保險等機構都將為A股帶來大量增量資金，建議投資人在恐慌氣氛中以低成本逐步建立部位，靜待第3季伴隨資金持續挹注後的指數表現。

黃昱仁分析，根據招商證券統計，今年下半年，包括公募、私募、銀行、保險等機構都將為A股帶來大量增量資金，參考2017年公募資金流入規模，預計下半年帶來約400億元人民幣增量資金；假設股票和基金投資占比恢復至年初的12.3%，則保險資金流入股市約1400億元人民幣。板塊方面，大消費、大金融、大創新等可長線關注。

陸股A股

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