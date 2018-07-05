親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

黑糖飲料名店優惠引排隊潮 許常德：台灣消費者自取其辱

防主力落跑、看懂多空訊號 平民股神教你輕鬆搭順風車

2018-07-05 14:43聯合新聞網 今周刊

中國大陸股市21日半日收跌。上證指數低開3點後，早段反覆偏軟，半日收跌5點。路透...
中國大陸股市21日半日收跌。上證指數低開3點後，早段反覆偏軟，半日收跌5點。路透資料照
分享

相關新聞

5G特攻隊 Small Cell需求量大增

2018-07-05 13:28

謝金河：只有獲利數字才是股價的屏障

2018-07-05 13:22

日盛投顧：7月行情可注意生技展等利多題材

2018-07-05 14:16

世界、奇力新、精測除息兩樣情 精測跌破800元關卡

2018-07-05 12:30

郭明錤：此時正是布局蘋果供應鏈最佳時機

2018-07-05 11:22

美中貿易戰干擾 台股年線岌岌可危

2018-07-05 08:40

內需、金融股 資金避風港

2018-07-05 00:16

外資6月淨匯出 估擴大

2018-07-05 00:16

275檔停券 台股量能降溫

2018-07-05 00:16

就市論勢／矽晶圓、生技、蘋概 吸睛

2018-07-05 00:06

富邦投顧：下半年投資 聚焦四主軸

2018-07-05 00:06

太陽能Q3難樂觀 法人：電站獨撐

2018-07-04 14:28

驚爆「內線交易」？ 「私募套利」手段引關注

2018-07-02 09:24

下半年投資風向球 聽股東會大老闆怎麼說！

2018-07-02 09:04

美股上半年M型化 小型股將有機會打敗大盤

2018-07-02 07:32

解密！ 3大名師看下半年

2018-07-02 07:30

拉貨旺季族群 吸引資金進駐

2018-06-29 15:55

吳濟有：外資股匯雙收割落跑 內資強玩當沖震到爆

2018-06-28 16:02

富邦集團展望台股下半年：9800~12000點

2018-07-04 14:37

富邦投顧展望台股下半年：9800~12000點

2018-07-04 11:36
看更多

熱門文章

國巨除息行情 法人唱旺

2018-07-05 00:06

275檔停券 台股量能降溫

2018-07-05 00:16

仁寶總座喊話拚獲利 要讓股價翻倍

2018-07-05 02:00

美中貿易戰干擾 台股年線岌岌可危

2018-07-05 08:40

就市論勢／矽晶圓、生技、蘋概 吸睛

2018-07-05 00:06

郭明錤：此時正是布局蘋果供應鏈最佳時機

2018-07-05 11:22

貿易戰陰影、權值股倒地 台股收跌110點

2018-07-05 13:41

內需、金融股 資金避風港

2018-07-05 00:16

6月營收／全新-9％ 外資不看淡

2018-07-05 00:06

宏碁除息首日 早盤衝高填息85.7%

2018-07-05 09:40

嘉澤 躍連接器股王

2018-07-05 00:06

缺貨效應 金山電營收逐季揚

2018-07-05 00:06

信邦營收 連四月攻頂

2018-07-05 00:06

中鴻拚外銷 衝高獲利

2018-07-05 00:06

富邦投顧：下半年投資 聚焦四主軸

2018-07-05 00:06

6月營收／新鉅科+42％ 力拚轉盈

2018-07-05 00:06

6月營收／綠能-54％ 新日光+9％

2018-07-05 00:06

明基材25日除息 後市俏

2018-07-05 00:06

信昌化 今年將轉盈

2018-07-05 00:06

嘉澤全年獲利 拚增五成

2018-07-05 00:06

世界、奇力新、精測除息兩樣情 精測跌破800元關卡

2018-07-05 12:30

外資6月淨匯出 估擴大

2018-07-05 00:16

大立光下周四法說 股價拚回5字頭

2018-07-05 02:00

義隆電Q2營收 成長18％

2018-07-05 00:06

權值股賣壓重 台股走低再挫百點

2018-07-05 13:11

法人看好業績表現 合晶早盤漲逾4%

2018-07-05 10:20

台化除息、權值股疲軟 台股開盤失守年線

2018-07-05 09:37

6月營收／勝一 大增35％

2018-07-05 00:06

技嘉、微星 認購聚光

2018-07-05 00:06

卜蜂4日火警 營運無礙

2018-07-05 00:06

大陸限排政策、旺季推升CCL漲價 權證首選這兩檔

2018-07-05 10:19

三大法人買超台股21.96億元

2018-07-04 15:31

光罩本季產能利用率滿載 股價逆勢走揚

2018-07-05 10:36

全民權證／智邦頎邦 認購瞄準逾100天

2018-07-05 00:06

權值股賣壓不輕 台股盤中小跌

2018-07-05 11:09

陽明租新船 戰力UP

2018-07-05 00:06

辛耘傳接獲代理設備大單 今年拚賺逾半個股本

2018-07-05 11:17

網通標案進補 瑞昱第2季營收改寫歷史新高

2018-07-05 11:23

全民權證／新光鋼犀利 二檔搶鏡

2018-07-05 00:06

台股下半年展望 投信看好高點11980點

2018-07-04 16:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top