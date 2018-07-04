京城銀自結上半年每股稅前盈餘2.51元

2018-07-04 10:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



京城銀（2809）公告6月自結損益達4.75億元，稅前EPS 0.41元，累計2018年上半年合併稅前獲利達28.77億元，稅前每股盈餘2.51元。

京城銀表示，隨著調整放款結構、深化既有客群經營、以及專注利基型市場開發等三大營運策略奏效，帶動整體放款逐步從年初1,451億元攀升至1,574億元，提供本行長期穩定獲利來源，係為挹注京城銀每月利息收入並持續穩步向上之重要關鍵，惟今年度起受到新會計公報IFRS 9針對金融業持有金融資產認列調整規則影響，單月獲利表現將隨投資收益之評價而呈現較大波動。

京城銀進一步指出，看好景氣復甦帶動企業及個人資金需求增加，持續深耕以中小型企業為主的既有長期往來客戶基礎，著重篩選具有較高利率水準之優質案件承貸，截至今年6月，逾期放款比率達0.02％、逾期放款覆蓋率6,757.93％、全體放款覆蓋率1.54％表現，凸顯京城銀在穩健優化放款案件結構下，並可同步達到良好內控機制，由於京城銀擁有良好的服務口碑與實績，將有助於吸引更多優質客戶。

展望未來，該公司表示，在全力發展旗下包含授信、財務管理及各項數位金融服務之餘，將以分散投資且長期持有的投資策略，布局海外投資等級債券，操作上亦聚焦在賺取穩定利息收益，以期能降低單一地區、標的集中度過高的投資風險。同時，將持續強化公司治理、內部稽核、以及風險控管機制，以期完善全行財務體質並在收益與風險控管間取得良好平衡。