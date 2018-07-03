力旺除息股價衝高 填息率6成

2018-07-03 09:47 中央社 新竹3日電



矽智財(IP)廠力旺今天除息，股價開低震盪走高，盤中一度達新台幣382元，填息率達6成。

力旺去年度盈餘每股配發7.108元現金股息，另以資本公積每股配發0.391元現金，合計每股配發7.499元現金，總金額5.68億元，將於7月27日發放。

力旺今天股價跳空開低，達376元，跌1.5元，不過，隨後買盤湧入，力旺股價震盪走高，一度達382元，漲4.5元，填息率6成。

儘管美系手機廠成長恐將趨緩，不過，法人預期，在美系IC設計廠新合約，及新推出安全相關平台挹注下，力旺今年營運可望延續成長趨勢，業績將可再成長兩位數百分點水準。