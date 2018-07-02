轉型財富管理 永豐金證券獲十大績優年度創新設計獎

2018-07-02 18:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



永豐金證券由傳統交易型通路轉型為理財型通路，最新由中華民國傑出企業管理人協會主辦的第十四屆金炬獎，永豐金證券榮獲十大績優年度創新設計獎的殊榮。永豐金證券表示，透過理財人員與客戶的互動，結合數位化服務的創新與效率，是轉型財富管理的成功關鍵，該公司理財人員在業務人員佔比已高達近6成，吸引金融市場跨業人才加入，且持續成長中。

永豐金證券的轉型策略成功，展現在人才的吸引及業績表現，到5月底止，該公司業務人員中理專人數占比達近6成(轉型前不到3成)，財管信託規模126.17億元，市場排名第3名。

永豐金證券表示，證券業環境改變，轉型發展券商特色的財富管理業務，實體通路價值才會持續存在。永豐金證券自2014年底啟動轉型計畫，由傳統的證券交易升級轉變為財富管理，從建平台、增修制度辦法、開發產品、廣納金融菁英多元人才、並培植傳統營業員學習投資理財專業知識，完成考取各類金融證照，業務人員經過三年的再造強化，轉型為理財專業人員。