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轉型財富管理 永豐金證券獲十大績優年度創新設計獎

2018-07-02 18:15經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

永豐金證券由傳統交易型通路轉型為理財型通路，最新由中華民國傑出企業管理人協會主辦的第十四屆金炬獎，永豐金證券榮獲十大績優年度創新設計獎的殊榮。永豐金證券表示，透過理財人員與客戶的互動，結合數位化服務的創新與效率，是轉型財富管理的成功關鍵，該公司理財人員在業務人員佔比已高達近6成，吸引金融市場跨業人才加入，且持續成長中。

永豐金證券的轉型策略成功，展現在人才的吸引及業績表現，到5月底止，該公司業務人員中理專人數占比達近6成(轉型前不到3成)，財管信託規模126.17億元，市場排名第3名。

永豐金證券表示，證券業環境改變，轉型發展券商特色的財富管理業務，實體通路價值才會持續存在。永豐金證券自2014年底啟動轉型計畫，由傳統的證券交易升級轉變為財富管理，從建平台、增修制度辦法、開發產品、廣納金融菁英多元人才、並培植傳統營業員學習投資理財專業知識，完成考取各類金融證照，業務人員經過三年的再造強化，轉型為理財專業人員。

此外、該公司並持續在數位金融提供多項創新服務，包括導入eDDA綁定銀行交割帳戶、推出首支服務類APP「豐管家」、引進AI智慧推出Line理財機器人「豐-Leader」、大數據分析等，透過機器學習技術，「豐-Leader」 可在問答中不斷地自我成長提供客戶問答，定時提供報價資訊，能替每位客戶量身打造專屬的理財策略。

永豐金證券以「交易型通路轉型為理財型通路」、「數位服務」二大專案，榮獲中華民國傑...
永豐金證券以「交易型通路轉型為理財型通路」、「數位服務」二大專案，榮獲中華民國傑出企業管理人協會主辦之第十四屆金炬獎「十大績優年度創新設計獎」。永豐金證團隊共同合照，圖左起依序為數位金融處副總經理陳品蒼，總經理辦公室副總經理陳錦龍，總經理辦公室執行副總經理江偉源，通路事業處處長李鴻源，商品整合行銷部副總經理黃烽旗。(照片提供：永豐金證券)
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永豐金財富管理數位金融

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