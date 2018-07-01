股海自由行／挖礦族群有雜音 布局停看聽

2018-07-01 02:43 經濟日報 陳豊丰



美中貿易摩擦持續延燒，川普決定在7月6日對中國啟動第一波500億美元進口關稅，美國內部或有不同的看法，但大方向已然確定，目標在於打擊中國的製造業，以確保美國在高端製造業領域的競爭優勢。

川普啟動的貿易大戰，雖導致金融市場劇烈動盪，但川普的支持度卻不降反升，顯示出川普直白的政策語言，確實能夠獲得民眾的認同。此外，實質面的經濟表現亦佳，除5月銷售動能增強之外，6月前三周的連鎖商店銷售進一步升溫，年增率來到4.3%，高於4、5月的3.5%、4.0%；至於企業資本支出則持穩於近期的高檔水平，預估季增將達到0.8%，與上季的0.7%相去不遠。以此推估，美國第2季經濟成長率將來到3.8%之上，遠優於上季的2.0%。強勁的經濟表現與民眾的相挺，成為川普推展經貿政策的有力後盾。

除了美中貿易爭端，德國聯合內閣出現雜音，內政部長因此槓上總理，引發聯合政府瓦解的危機，重新選舉的風險再度升溫。3月以來，義大利內閣一度難產，好不容易在6月初上路，德國的難民困境再度浮上檯面；或許是歐洲央行（ECB）洞燭先機，預判政治風險尚無消除，除了延長購債三個月之外，更明確表示明年夏季之前無意升息，換言之，在未來一年內，美歐短期利差將持續擴大，以寬鬆的貨幣政策環境，延續景氣擴張的趨勢。

川普是否收手，關鍵仍在中國的態度是否放軟，尤其是過去三輪貿易談判中，關於政策性補貼特定產業、消除投資障礙及進一步降低關稅等三個議題上，中國並沒有明確的答覆，若在7月6日關稅生效之前，在這三個議案仍懸而未決，預料貿易議題將持續延燒，金融市場動盪的時間將延長。

產業方面，撇開貿易戰的因素不看，我們留意到一些需求趨緩的地方，更值得注意。1月中以來，我們一直重申比特幣等加密貨幣價值的虛幻與不合理，比特幣的價錢從當時的11,000多美元，經歷五個月，幾乎腰斬到目前的低於6,000美元，以太幣也從千元以上，跌至400美元附近，連帶造成挖礦需求下滑。

當時中國華強北礦機價格領先腰斬，看多者歸咎於新舊機種交替，錯過賣出時機。現在繪圖晶片的庫存問題，凸顯出線上遊戲需求可能被高估，被挖礦需求的暴衝灌水，亦即挖礦需求的影響被低估，如果失去警覺心，等股價下來已太遲。

中國智慧型手機需求，在6月亦明顯下滑，高階機種銷售衝了兩個月即失去動力，Oppo與Vivo相繼於6月下旬下修全年高階機種銷量目標10%以上，顯示下半年智慧型手機市場需求值得警惕。

有關iPhone新機種論戰，到底是OLED版本還是LCD版本會賣得好，取決於後者是否會賣得出乎意料的便宜，亦即如某些陸商分析師所稱600美元上下，現在有關成本的產業訊息已愈來愈清楚，亦即機率可謂沒有，目前只能期望如果iPhone OLED版本不漲價，高階換機需求能否被刺激出來。新iPhone根本還未公布，過多猜測無謂，但在中美貿易衝突升溫之際，要假設新規高階iPhone不漲價，本身即有一定風險。

以上的討論，似乎互相不相干，但卻能解釋台積電填息不順暢的部分原因，其他的原因自然是與美國確認進入升息循環，資金回流美國有關。建議投資人還是逢低買進，區間操作，持盈保泰。

（作者是元大投顧總經理）