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科技大廠2日起除息秀 台股焦點

2018-07-01 01:16經濟日報 記者劉芳妙陳昱翔曾仁凱／台北報導

6月股東會結束，科技股開始進入除權息旺季，重要科技股除息明（2）日由台達電打頭陣，接著輪到華碩穩懋接棒登場，有機會點燃一波除權息行情。

科技大廠本周除權息 圖／經濟日報提供
科技大廠本周除權息 圖／經濟日報提供
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國內電源供應器龍頭台達電明日除息，每股配發5元現金股利，換算殖利率約4.6%。由於近期台股疲弱，外資持續賣超，6月以來外資法人對台達電多站在賣超，累計賣超2.5萬張，棄息賣壓重。不過法人看好下半年進入傳統旺季，台達電除息後股價有機會落後補漲。

台達電看好首季為全年營運谷底，第2季表現將比首季好，毛利率也有機會回到27%、28%的水準，而下半年進入傳統旺季，表現會更好。

華碩則在3日除息，每股配發現金股利15元，總共將發出111億元的現金股息，發放日暫定為7月31日。

華碩去年遭遇營運逆風，全年稅後純益155.44億元，年減19%，創下金融海嘯以來最差表現，換算每股純益（EPS）20.93元，不過公司展現誠意，將股利配發率從去年的65.6%提高到今年71.6%，以維持穩定的股利政策，每股派發15元股息，換算現金殖利率仍超過5%。

華碩董事長施崇棠表示，2017年雖然對華碩是驚濤駭浪的一年，但也是企業成功奠基轉型的一年。

華碩變革已見成效，公司透過一連串的強化資源配置、營運聚焦，並建立績效獎金機制等，營運獲利就已見明顯改善，隨著今年下半年進入新產品周期，公司營運可望重返成長軌道。

砷化鎵大廠穩懋同樣同樣於3日除息，每股發放現金股利7元。

法人指出，受惠旺季來臨，市場對砷化鎵需求將攀升，有助穩懋下半年業績水漲船高穩懋去年投入近40億元擴產，以因應當年度旺季的需求，協助全球首支搭載3D感測功能智慧手機順利出貨，也為今年持續成長奠定基礎。

展望未來，由於5G的市場需求將在2020年起飛，第一支5G手機則可望在2019年推出，而目前全世界一線客戶都與穩懋合作開發中，無論從技術或者製程，穩懋均居於市場領先，能占有新技術初期的「甜蜜時光」，全年業績可望勝去年。

台達電華碩穩懋

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