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就市論勢／DANCE概念 布局首選

2018-06-30 02:51經濟日報 陳朝燈（施羅德投信投資長）

盤勢分析

受到手機新產品及新科技應用等需求帶動，台灣5月工業生產指數111.12，年增7.24％，當月外銷訂單年增亦達11.7%，兩者皆為連續三個月正成長，顯示整體產業成長動能持續強勁。

惟適逢除權息旺季，又受到外資賣超壓力，先前領漲盤勢的指標權值股除息表現平平，預期待貿易衝突出現降溫，才有機會進一步舒緩國際資金對台股造成的壓力，短期以個股表現為主。

陳朝燈看好DANCE概念 圖／經濟日報提供
陳朝燈看好DANCE概念 圖／經濟日報提供
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投資建議

今年台灣經濟和企業獲利維持強勁動能，隨時序進入電子業備貨旺季，預期整體科技業營收動能逐漸往上，短期供需緊俏的零組件未見紓解，預期上肥下瘦情況恐延續到下半年。隨中美貿易衝突加溫、美元短線維持強勢，可能引導資金回流美國，全球和台灣股市都將面臨壓力。上半年攻勢強勁的漲價股可能熄火，指數拉回時可逢低布局基本面佳、價值低估者，掌握獲利契機。

投資建議選股不選市，「DANCE」類股是布局首選。「D」為大數據（Big Data）驅動的半導體與通訊需求，A則包括Apple供應鏈

、工業4.0內含的自動化（Automation）及汽車電子（ADAS）類股。N聚焦在有顯著進展的新藥開發商（New Drug），油價上漲有

利商品（Commodity）類股，電商（E-Commerce）等類股亦值得留意。

電商台股半導體新藥開發

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