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股海指南針／電子股價修正 投資價值浮現

2018-06-30 01:03經濟日報 林成蔭

「不要為了一棵樹，而放棄一片森林」，這句話常被用在談論感情的得失，其實，投資也是一樣，不要為了短期的波動，而忘記長期的趨勢，這樣才能成為贏家。

基本面，仍是穩健。國發會最新公布的5月景氣對策燈號持續呈現綠燈，而綜合判斷分數為28分，較上月之26分，增加2分，意味著景氣仍處於擴張期，中央銀行上修今年經濟成長率預測由原估計的2.58%上調至2.68%，基本面並無反轉疑慮，美中不足的是領先指標不含趨勢指數為100.70，較上月下降0.07%，顯現出成長力道溫和，整體仍是外熱內溫的趨勢。

全球貿易戰看起來是打的如火如荼，歐盟、中國、加拿大等國家都已經捲入，然而，實體經濟層面仍是影響有限，根據法人評估，截至目前為止，受美國關稅措施影響的進口商品總額約佔全球占全球GDP的0.1%，代表雖然各國領袖表面上態度強硬，實際上出手十分節制，各方都是「以戰逼和」，盡量避免失控的情況發生。

然而股市基期已高，投資人神經緊繃，美元走強、貿易戰陰影加上各國本身因素全球股市紛紛墜馬，其中又以新興市場「股匯雙殺」特別弱勢，中國、巴西、菲律賓、土耳其等六個國家股市本波回檔超過20%，符合華爾街空頭市場的定義，且阿根廷、土耳其、伊朗、南非、巴基斯坦等國匯率今年以來對美元貶值超過兩位數，29日才初步止跌回穩。

危機就是轉機，美元揚升吸金，這一趨勢可能持續到下半年，主因在於美國聯準會（Fed）下半年可能升息二次，歐洲央行（ECB）到年底結束量化寬鬆（QE）但維持低利率到明年夏天態度偏鴿，不過考量到美國的財政赤字與債務仍居高不下，中期上漲空間應是有限，所以，資金在波動降低之後，將再尋找報酬率更佳的標的，屆時，修正過的新興市場會是好選擇，重現2016到2017年的行情，相關的EEM、VWO等ETF或共同基金可危機入市。

另外，中國股市在「A股入摩」的題材下，滬深300指數竟創下一年以來低點，表現疲軟，原因在於美中貿易爭端越演越烈，美國在可運用工具和金額上占有優勢，投資人擔心未來變數，爭先恐後減碼所致。

冷靜評估，美中爆發強烈貿易衝突的機率不大，雖然川普近期民調上揚，但是中國對美國進口產品的課稅清單以農產品和運輸類商品為主，受創嚴重的是共和黨的傳統票倉，就算 7月6日 如期對中國課徵關稅，第二波160億美元的關稅措施仍需徵求公眾意見，預計要到8月才會知道結果，考量到美國將在11月進行的期中選舉，未來中美雙方仍將繼續走向協商的機率較高。

中國經濟硬著陸機率不大，今年仍可望有6.5%經濟成長率，陸股下跌的主因在於官方去槓桿擠泡沬以及打擊影子銀行業務，部分企業面臨債務違約，資金抽離所致，惟美國川普政府對中國發動的貿易戰，深層意義在於長遠國力競爭，不是一朝一夕或一次談判就會有定論，面對這個議題，需要有長期作戰的心理準備。上海股市的本益比已經是近三年多來低點，下檔有限，無須隨著訊息面追高殺低。

電子旺季即將到來，股價在修正後投資價值浮現，iPhone因去年銷售欠佳今年曝光度低，惟傳蘋果秋天推出三款新iPhone將力求價格親民，高階機種將有三鏡頭技術，仍有吸睛焦點，電子三雄台積電、大立光、鴻海，及取得新機的機殼比重上升加上一體成型NB獲利較去年成長的可成，已開始展現抗跌力道。

（作者是資深證券分析師）

貿易戰關稅新興市場

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