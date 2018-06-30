台股五利多匯聚 行情噴出

2018-06-30 00:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北報導



新台幣終止連六貶，台股昨（29）在外資回流、內資啟動作帳，大漲182點為今年第二大漲點，成功收復年線，也為上半年行情亮麗收尾、為下半年台股注入期待。 報系資料照 分享 facebook

新台幣終止連六貶，台股昨（29）在外資回流、內資啟動作帳，大漲182點為今年第二大漲點，成功收復年線，也為上半年行情亮麗收尾、為下半年台股注入期待。

美股反彈，美元回弱，外資昨日回流主要亞股，在台股點火電子權值股，拉動集團、投信啟動半年作帳，台積電、鴻海、大立光蘋概三雄與國巨、華新、台塑等集團與權值股連袂表態，推升漲點一路擴大，其中台積電盤中漲幅達到1%，尾盤再獲1.2萬張大單敲進，拉抬股價大漲2%，台股漲點激增20點、以10,836點收市，上漲182點，為2月21日上漲293點來漲點最多，成交量擴增至1,415億元。

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台股昨日同時收「五線」，包括日線收紅，周線收黑、下跌62點，月、季線同收黑，下跌38點、82點，半年線收紅，漲194點，且為連五紅。

外資昨日期現貨同步加碼，現貨終止連十賣、買超台股21億元，台指期淨多單增5,292口、回升至3.1萬口，也因外資回補，八大公股行庫終止連12買、反手調節賣超12億元。

累計第2季，外資賣超台股1,936億元，今年來賣超2,626億元，八大公股行庫單季與上半年買超341億、548億元；也因為第2季台股波動加劇，內資瘋當沖，占大盤比重衝破三成，且盤勢改由內資撐盤，亦使得融資餘額單季增加154億元，較第1季僅增5億元明顯放大，也是行情大亮點。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股「五利多」匯聚，推高昨日行情大漲，一是外資返回新興市場，陸股反彈尤其強，其次內資跟進，三有川普加持鴻海集團激勵集團股，四是金融助陣電子股，五為新台幣貶值至新低，市場開始期待財報出現大幅匯兌損失回沖，造就行情意外噴出。

陳奕光指出，技術面以一根實體紅棒突破5日、年線10,716點，後續二至三個交易日是波段形成關鍵，隨著時序邁入7月，新興股匯市、美中貿易戰進展、上市櫃6月營收等扮演指標，假設整體格局續多，有機會在10,700至10,900點區間築底，進而緩步回攻11,000點。