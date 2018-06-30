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15檔神祕買盤狂敲 扛多頭大旗

2018-06-30 00:00經濟日報 記者周克威／台北報導

大戶、法人、政府基金聯手加碼、力抗亂流的亞泥、大聯大等15檔，將扛起台股下周重返...
大戶、法人、政府基金聯手加碼、力抗亂流的亞泥、大聯大等15檔，將扛起台股下周重返季線10,867點人氣大旗。 報系資料照
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台股在新台幣止貶、美股反彈、法人與企業半年作帳等題材帶動下，昨（29）日行情大漲182點，寫下今年以來第二大單日漲點紀錄，大戶、法人、政府基金聯手加碼、力抗亂流的亞泥、大聯大等15檔，扛起台股下周重返季線10,867點人氣大旗。

台股昨日行情大漲，以10,836點收盤，一舉站回年線、5日線等重要反壓，外資也結束連十賣，市場氣氛轉佳，惟外資現貨買超僅21億元，台指期淨多單雖從2.65萬口增加至3.18萬口，但選擇權淨空單也由4.09萬口上升至4.35萬口，顯示外資操作維持中立。

台新投顧總經理李鎮宇指出，全球金融市場正密切關注美中貿易戰後續演變，這是外資維持中立的主因。後市焦點將聚集籌碼面，特別是有法人、大戶、政府基金等特定買盤加持的業績成長股，有望引領多頭人氣，帶動後市挑戰季線。

根據統計，在過去五個交易日中，每檔個股的前五大買超券商的數量占過去五個交易日量能比重逾25%，顯示每天有1/4的成交量獲特定買盤如大戶、政府基金青睞，再篩選三大法人在過去十個交易日買超逾1,200張，包括大聯大、亞泥、潤泰全、至上、遠東新等15檔具籌碼優勢，產業則集中在IC通路、內需、塑化、金融等族群上，都是法人圈目前看好的下半年業績成長股。

經濟日報提供
經濟日報提供
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