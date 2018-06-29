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台股本週大跌變小跌 月線仍收黑

2018-06-29 19:26中央社 台北29日電

台股本週走勢相當戲劇化，在連跌4個交易日後，最後1個交易日出現絕地大反攻，單週指數跌點縮小至62.37點，不過月線仍收黑下跌38.05點。

台灣證券交易所統計，本週加權股價指數下跌62.37點，跌幅約0.57%，台灣50指數下跌72.98點，跌幅約0.90%，寶島股價指數下跌69.20點，跌幅約0.55%；產業別指數方面，以電子零組件類指數上漲6.51%漲幅最大，半導體類指數下跌4.16%跌幅最大，未含金融類指數下跌46.51點，跌幅約0.51%，未含電子類指數上漲54.02點，漲幅約0.36%，未含金融電子類指數上漲117.89點，漲幅約0.92%。

證交所表示，本週集中交易市場總成交金額新台幣6923.41億元，全體上市股票成交金額6368.65億元，股票成交量週轉率1.70%。

各產業上市股票成交金額前3名及占比分別為電子零組件類1758.98億元、占27.62%，半導體類1321.52億元、占20.75%，光電類920.13億元、占14.45%。

成交量週轉率前3名產業依序為光電類5.92%、電子零組件類5.74%、半導體類2.50%。

證交所表示，累計今年年初開盤至今共118個交易日，集中市場總成交金額16兆5148.55億元，市場日平均成交金額1399.56億元，股票成交量週轉率44.32%，股票日平均成交量週轉率0.38%。

證交所統計，截至6月29日止，全體上市公司市值32兆4369.45億元，較6月22日減少1828.45億元，減幅約0.56%。

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