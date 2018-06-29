和艦擬赴A股掛牌 證交所：在台上市比較好

2018-06-29 19:29 中央社 台北29日電



聯電今天宣布，子公司和艦準備在A股上市，台灣證券交易所表示，台灣經濟體質相較其他新興市場穩健，台灣資本市場還是外國企業選擇掛牌地的優質選擇。

證交所表示，在全球貿易戰風險升高、人民幣貶值與後市不明等負面因素干擾下，陸股近期表現不盡理想，上證指數自今年1月高點以來已下跌超過20%，市值蒸發近新台幣50兆元，陸股依靠高本益比吸引企業掛牌的狀況未來可能逐漸修正。

觀察富士康工業物聯網（FII）6月8日在A股掛牌上市後，雖最高股價曾達人民幣25.72元，但至28日收盤價人民幣17.89元，本益比22.21倍，與目前證交所外國企業本益比19.5倍差異不大。

證交所提醒，台商赴陸上市，需審慎評估中國大陸資本市場法規透明度或審查程度不確定性，以及近期A股大盤表現不佳亦可能影響初次發行（IPO）新股股價表現。

此外，證交所指出，台灣資本市場除具競爭力的上市標準外，在上市時程方面極具效率，送件後審查期間約6週，一般而言企業自提出申請到完成掛牌僅需3到5個月；且金融相關法令規範穩定而透明，有利企業遵循，籌資成本合理、二次籌資（SPO）便捷而普遍，上市產業類別豐富多元及產業群聚效應等多項優勢，相對適合外國企業赴台申請上市。

證交所表示，和艦赴陸上市主要仍基於公司當地業務發展、吸引當地人才、取得在地資金來源等原因；和艦目前實收資本額約新台幣110.43億元，是聯電持股100%的子公司，擬申請上市主體去年及2016年營收分別約148.89億元及91.31億元，占聯電營收比重約9.97%及6.17%，即使因應和艦掛A股將發行新股，聯電對和艦持股將由100%降為87%，但和艦仍是聯電編入合併報表的子公司，對合併營收及獲利並無重大影響。