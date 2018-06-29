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聯電A股順利上市 台灣投資人將是最大受益者

聯電A股順利上市 台灣投資人將是最大受益者

2018-06-29 17:24聯合報 本報記者╱即時報導

聯電大陸全資子公司和艦芯片製造（蘇州）股份有限公司。本報記者／攝影
聯電大陸全資子公司和艦芯片製造（蘇州）股份有限公司。本報記者／攝影
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今年4月爆發「中興事件」後，讓中國大陸深刻感受到「缺芯之痛」。市場普遍預期，大陸官方未來將會全力支持本土半導體產業發展。聯電新聞稿稱，大陸子公司和艦A股上市後，聯電仍將持有和艦約87%股權。因此，聯電若能順利登陸A股，從而擴大在大陸的投資與業務，聯電台灣廣大股東無疑將是最大受益者。

根據聯電新聞稿，和艦營收僅佔聯電合併營收約11%，此次A股上市發行新股佔和艦發行後總股本也僅約11%，聯電未來仍將持有和艦約87%的股權，因此聯電現有股東的權益並不會受到減損。

美國一紙禁售令竟讓大陸第二大通訊大廠中興通訊一度處於崩潰邊緣，這無疑是本輪中美貿易摩擦中最讓大陸社會震撼的事情。為此，中共總書記習近平4月前往武漢考察時，就特別前往大陸本土12吋晶圓代工廠、武漢新芯集成電路視察，以行動表示支持。當時習近平明確指出，一些重大核心技術必須靠自己攻堅克難。

而在5月28日的大陸兩院院士大會上，習近平更有感而發表示，「實踐反覆告訴我們，關鍵核心技術是要不來、買不來、討不來的。」因此他提出，要努力實現關鍵核心技術自主可控，把創新主動權、發展主動權牢牢掌握在自己手中。

目前在大陸擁有蘇州和艦8吋廠和廈門聯芯12吋廠的聯電，在此一相對有利的時機點申請在大陸A股上市，除有機會因受到投資人青睞而享有較高本益比，從而與聯電在台股產生比價效益外。

未來一旦將透過大陸資本市場籌集到成本相對較低的資金持續擴大產能，進一步提升在大陸市場的營收與獲利，握有和艦近九成股權的聯電無疑將直接受益，並且惠及聯電在台股的廣大股東。

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