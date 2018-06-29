國巨、華新集團股走高 台股開漲13.36點

2018-06-29 09:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台股今（29）日指數開在10,667.64點，上漲13.36點。歐新社 分享 facebook

今（29）日是法人上半年結算績效最後交易日，台股開盤後蘋概三王股走高，華新及國巨等集團股表現強勢，指數開在10,667.64點，上漲13.36點。

聯電（2303）申請今日暫停交易，集團的矽統開高走高且亮燈漲停。華邦集團的華邦電、華新科開盤同步走揚，國巨及子公司的奇力新開盤也是量價齊揚，鴻海美國工廠動工，股價今日開盤後攀升，漲幅超過1%。

華爾街股市28日持穩收紅，主要由金融與科技股領漲，美股四大指數上漲0.41%~0.86%，道瓊指數暫守年線。

日盛投顧表示，台股前波從4月低點10,478上漲到6月高點11,261點，約上漲7.46%，點數約漲783點，近期獲利拉回測試年線10715點附近支撐，但近二天都失守，儘管28日見到10,633近期低點，但9日KD已下彎來到11.15與17.67附近，已漸接近前波低檔區。

預期年線附近再下殺空間有限，跌勢將減緩，周五為6月底最後一天交易日，預期觀察重點將是法人所持有重點股表現為主，短線10,500~10,650點間將有不弱支撐可分批作布局，而短線壓力則在下彎月線與11,000點整數關卡附近，即極短線指數將在10,500~11,000點間。