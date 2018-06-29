親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

護理師包頭淡妝鞠躬？彰基以客為尊 呂秋遠酸：理容院嗎

聯電今日暫停交易 市場揣測海外併購

國巨、華新集團股走高 台股開漲13.36點

2018-06-29 09:15經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台股今（29）日指數開在10,667.64點，上漲13.36點。歐新社
台股今（29）日指數開在10,667.64點，上漲13.36點。歐新社
分享

今（29）日是法人上半年結算績效最後交易日，台股開盤後蘋概三王股走高，華新及國巨等集團股表現強勢，指數開在10,667.64點，上漲13.36點。

聯電（2303）申請今日暫停交易，集團的矽統開高走高且亮燈漲停。華邦集團的華邦電、華新科開盤同步走揚，國巨及子公司的奇力新開盤也是量價齊揚，鴻海美國工廠動工，股價今日開盤後攀升，漲幅超過1%。

華爾街股市28日持穩收紅，主要由金融與科技股領漲，美股四大指數上漲0.41%~0.86%，道瓊指數暫守年線。

日盛投顧表示，台股前波從4月低點10,478上漲到6月高點11,261點，約上漲7.46%，點數約漲783點，近期獲利拉回測試年線10715點附近支撐，但近二天都失守，儘管28日見到10,633近期低點，但9日KD已下彎來到11.15與17.67附近，已漸接近前波低檔區。

預期年線附近再下殺空間有限，跌勢將減緩，周五為6月底最後一天交易日，預期觀察重點將是法人所持有重點股表現為主，短線10,500~10,650點間將有不弱支撐可分批作布局，而短線壓力則在下彎月線與11,000點整數關卡附近，即極短線指數將在10,500~11,000點間。

華新科台股
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

美股收紅 台股年線附近再下殺空間估有限

2018-06-29 08:37

手機軟板廠毅嘉重訊待公布 今暫停交易

2018-06-29 08:36

熱門文章

鴻海股東iPhone限量優惠 網站塞爆連不上

2018-06-28 10:47

十大爆紅個股 矽統、錸德上榜

2018-06-28 15:39

奇力新5月自結獲利 賺贏第1季

2018-06-28 19:31

三大集團股 上半年贏家

2018-06-29 01:15

寒舍董座賴英里閃辭 股價平盤遊走

2018-06-28 11:06

毅嘉29日停牌

2018-06-29 01:07

晟德紅包大 股利3元創紀錄

2018-06-28 14:25

華新科董座：今年是奇妙的一年 下季供需更吃緊

2018-06-28 21:21

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top