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張錫：四大基金買台股基金 彈性勝代操

2018-06-28 15:03經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

投信投顧公會理事長張錫推動台股基金設法人級別，目前已有五檔基金成立，有機會吸引勞退等四大基金進駐。張錫指出，相較於過往政府基金只有代操，台股基金彈性更大，未來可望並列注資「雙主流」。

張錫表示，四大基金委外代操行之有年，慣例是公開招標後，由獲選投信依契約進場操作，每次撥款動輒數十億元，個股操作期普遍在三年以上，對於持股比等限制較嚴格。

現在有台股基金設置法人級別，對政府基金來說，優勢是資金運用靈活、個股投資彈性大，可選投信增加，選擇會更多。

張錫舉例，四大基金可撥出五、十億元到一檔台股基金，該基金進一步投資持股，在基金可投資的中小型股範疇比代操更廣，可望對活絡中小股帶來幫助。

工具比較上，張錫指出，基金和代操可運用工具，其實差異不大，像代操可使用衍生性商品工具避險，基金也行，當然個別基金的操作規範仍有差異，但大體來說，政府基金透過台股基金買台股，靈活度更高。

一名投資統一大滿貫基金的受益人指出，近期接獲投信公司通知，該基金將於不久設置法人（I）級別，同時更改操作規範，可靈活運用較多衍生性商品工作；似為大機構投資預做準備。

統一投信回應，統一大滿貫基金更改操作規範，確實為了提高靈活度，但不必然使用衍生性工具，具體布局仍視行情與投資策略而定，保障投資人權益為先。

針對四大基金注資流程，張錫說，投信若想爭取相關資金，係由投信公司先訂定法人級別規範，包括投資門檻、持有期及管理費標準，再對接四大基金需求，篩選旗下規模較大、績效穩健的優質基金，最後送交主管機關申設法人級別，成立後即可受理資金。他期許，愈多基金設立法人級別，能具體挹注基金市場。

投信投顧公會理事長張錫。（報系資料庫）
投信投顧公會理事長張錫。（報系資料庫）
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