凱基證券獲亞洲金融雜誌頒「最佳債券承銷商」

2018-06-28 11:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



亞洲金融雜誌（FinanceAsia）日前公布2018年Country Awards評選結果，凱基證券獲得「最佳債券承銷商」（Best DCM House）殊榮。凱基證券所獲獎項包括多年來蟬連中央銀行「中央公債交易商公債業務」績效評鑑冠軍寶座、財資雜誌（The Asset）三項團體類獎項-台灣政府公債最佳債券交易商第一名、台灣公司債最佳債券交易商第一名及台灣公司債發行最佳協調人。

凱基證券一向注重固定收益商品業務的均衡發展，故在公債、公司債、金融債等債券初、次級業務均表現優異。2017年度凱基證券於國內新台幣債券初級承銷金額約為新台幣520億元、外幣計價的國際板債券初級承銷金額約為美金 40億元，合計台外幣債券承銷金額約為新台幣1,714億元，市占率達10.56%，位居國內同業之冠，且已連續四年在台外幣承銷總金額排名名列第一。在債券次級交易方面，櫃買中心網站之統計資料顯示，凱基證券2017年度透過證券商營業處所買賣斷政府公債、台幣公司債與金融債等債券之交易量為新台幣2,029億元，市占率為11.75%，亦排名市場第一。

展望未來，凱基證券仍將戮力扮演好初級發行端承銷商的角色，除了在發行面上持續協助國內企業以各式債券的發行來籌資，亦努力引進優質外國金融機構或外國企業來台發債，促進台灣債券市場的國際化與多元化，在各式債券的次級市場上，亦扮演好造市商與流動性提供者的角色，以期促進台灣債券市場的整體發展更加健全與活絡。