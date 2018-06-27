國泰金隱含價值增880億元 EV高過市價四成

2018-06-27 22:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



國泰金控27日舉行線上法說會，公布2017年底國泰人壽之隱含價值（Embedded Value，簡稱EV）為9,440億元，較2016年底增加880億元，成長10%。以6月底前國泰人壽增資後之股數為57億股換算，2017年底國泰人壽每股EV為164.8元，反映在國泰金控股數126億股，每股EV為75.1元，高過目前市價四成以上，股價明顯低估。

國泰金一向在5月法說會公布去年底的隱含價值，但今年因發行特別股7億股，5月處於緘默期，今天公告正式完成籌資420億元，年股息3.55%，發行價格為60 元，全用於國壽強化資本與擴大業務，增資後國壽股數提高至57億股。

去年底每股EV數字的增幅較前年的16%少一些，國泰人壽發言人林昭廷表示，去年EV還是有成長，但是只調10%，主要來自向下調整收益率假設，使得這部份隱含價值少了約370億元，主要反應對未來業務成長假設有比較保守一點，2016年的等價投資報酬率為4.5%，而去年底的等價投資報酬率下修為4.43%。尤其是台幣帳戶的有效契約投資報酬率下緣由4%，調降至3.92%。

截至去年底，國泰金調整後淨值為4640億元，較2016年調整後的3920還增加720億元，其中包括不動產增值約320億元，國泰人壽財務主管表示，國壽2017年個體財務之稅後淨利為363億，其中包含43億不動產增值利益特別準備金收回數，考量此43億已反映於2016年底調整後淨值中，故僅反映剩餘的320億。

另外一方面商品結構調整等因素，影響2017年底的新契約價值降至505億元，較2016年底的755億元減少250億元，減幅高達33%，其中最主要來自2016年傳統型保單高峰，至2017轉為利變與投資型保單為主等商品結構與銷售改變影響，也有少部份所得稅率改變及精算與投報率假設改變。

至於精算價值方面，2017年底的國壽精算價值為1兆4160億元，較2016年底的1兆3280億元，增加880億元， 以國壽6月底增資後之股數為57億股換算，2017年底國泰人壽每股AV為247.3元，以金控股本換算，每股AV為112.7元，高於2016年底的105.7元，增幅6.6%。隱含價值是壽險公司將淨值、保單價值折現後的「類清算價值」，代表壽險公司若不再經營，此刻手上資產、保單價值，國外壽險股過去股價通常是其每股EV的1.5～2倍，但國內壽險股價明顯低估，以國泰金目前市價約52.8元來看，僅每股EV75.1元的七成左右。