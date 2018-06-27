矽晶圓漲勢止不住 茂矽7月1日起漲價5至10%

2018-06-27 18:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



全球8吋晶圓供不應求，加上去年以來矽晶圓就有幾波漲價，今年來矽晶圓漲勢仍止不住，茂矽近日對客戶發出通知，自7月1日起，旗下產品全面調漲，漲幅在5%至10%之間，漢磊雖然未明確指出調漲幅度，不過，公司也表示，將反應原料上漲成本。

茂矽表示，該公司自去年以來就持續維持生產線滿載，產能嚴重不足，但在台灣的幾座8吋廠，產線都已塞滿，且沒有空間再進行擴產，因此，整體晶圓代工市場尤其在8吋廠的供給方面明顯吃緊。

除了供給吃緊之外，茂矽指出，今年初多數晶圓代工廠都已有一波漲價，該公司也有調漲動作，不過，由於矽晶圓的漲勢也仍停不住，因此，原料上漲的成本壓力仍需依賴調漲價格才能緩和，茂矽強調，就過去業界習慣，若需調漲價格，在每年的1月1日及下半年開始的7月1日，最常有價格調漲，因此，該公司近幾日已陸續對旗下客戶發出通知，產品線自7月1日起全面調漲，漲幅雖說是5%至10%之間，不過，茂矽指出，多數產品漲幅都接近此次漲幅的高標，即接近10%水準。

茂矽高層主管並指出，過去只要發出漲價通知，一、二天之內業務單位會接到不少客戶打電話抱怨，不過，由於此波原物料上漲、代工產能吃緊，市場上下游都已有預期，該公司通知漲價之後，一反過去常態，近日客戶接受度反而相當高，以目前8吋晶圓代工，客戶多半希望能穩定投片，對營運即是正面效應。