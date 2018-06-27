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玉晶光7月12日除息 每股配發3.5元現金

2018-06-27 16:38經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

光學鏡頭廠玉晶光電今天召開董事會，通過7月12日除息，每股配發現金股利3.5元，預計8月9日發放股利。

玉晶光尾盤因賣壓壟罩，終場下跌4.62%，收464.5元，下滑22.5元，股息殖利率0.75%。

玉晶光電股利
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