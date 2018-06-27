三大法人賣超台股129.71億元

2018-06-27 15:17 中央社 台北27日電



台股今天跌41.14點，收在10701.03點，成交值新台幣1458.51億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣129.71億元。

自營商賣超9.17億元，投信買超1.65億元，外資及陸資賣超122.19億元。三大法人合計賣超129.71億元。

股市資深分析師林成蔭仍維持台股短空、中長多的看法。他觀察，台股26日跌破年線後收復，但今天尾盤賣壓出籠，失守年線位置，若以未來年線跌幅3%計算，台股在10391點會是下一個支撐，不易跌破。